Biagio Antonacci: L’inizio è il nuovo album, data uscita e dettagli

Biagio Antonacci ha annunciato nei giorni scorsi la data di uscita del suo nuovo lavoro discografico, intitolato ‘L’inizio’: il progetto in studio di registrazione, contenente tutti i suoi nuovi pezzi inediti, sarà disponibile da venerdì 12 gennaio 2024 in tutti i negozi e nelle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music per l’etichetta Iris)distribuito da Epic Records/Sony Music Italy); l’album è inoltre già preordinabile nella sua versione fisica del disco in formato CD e in vinile al link in bio presente sul profilo Instagram ufficiale del cantante.

Cosa sappiamo di ‘L’inizio’: tutto sul nuovo disco di Biagio Antonacci

“L'inizio è in ogni germoglio, ad un tratto chiude le distanze e ci si tocca. È ripartenza, è rinascita, è un giorno diverso. È una finestra che si apre nella mia mente, porta luce e nuova visione ai miei occhi”: è con queste parole che Biagio Antonacci ha voluto descrivere il significato della sua imminente fatica discografica.

‘L’inizio’ sarà il sedicesimo album di studio dell’amato cantautore e arriverà a quattro anni di distanza dal suo ultimo album, intitolato ‘Chiaramente visibili dallo spazio’ e uscito nel 2019. Saranno in totale 15 i pezzi inclusi nell’album, tra cui spiccano anche ultimi singoli pubblicati da Antonacci: stiamo parlando di ‘Seria’ e ‘Telenovela’ pubblicati nel 2022, ‘Sognami’ featuring Tananai e Don Joe (pubblicato durante il Festival di Sanremo) e ‘Tridimensionale’, la collaborazione con il dj e producer emiliano di fama internazionale Benny Benassi uscita questa estate.

Qui sotto la tracklist completa del progetto discografico.

1. L’inizio 2. Delivery 3. A cena con gli Dei 4. È capitato 5. Anita 6. Lasciati pensare 7. Tridimensionale 8. Dimmi di lei 9. Telenovela 10. Sognami 11. Bastasse vivere 12. Non diamoci del tu 13. Seria 14. Non voglio svegliarti 15. Evoco

Biagio Antonacci è tra l’altro reduce dal PALCO CENTRALE TOUR e nelle location più belle del nostro Paese con BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023, una serie di date che hanno permesso al cantautore di ripercorrere i più grandi successi della sua trentennale carriera. Chissà se nei prossimi mesi l’artista non annunci anche una nuova tournée per presentare per la prima volta dal vivo i pezzi contenuti in ‘L’inizio’? Per il momento, a riguardo, tutto tace sulle sue pagine online.