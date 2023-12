Biagio Antonacci “A cena con gli dei“. Il nuovo singolo Biagio Antonacci presenta il nuovo singolo "A cena con gli dei", un brano che parla di come l'ego influenzi la consapevolezza e le relazioni. Quando un rapporto finisce, ci si sente come degli dei. Ma quando si inizia a capire, ci si ritrova in un terreno minato.