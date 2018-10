Il polpo è noto per essere un animale schivo e solitario. Si può quindi ritenere un'assoluta rarità il nuovo filmato della squadra dell'E/V Nautilus, che nelle acque più profonde del Monterey Bay National Marine Sanctuary, in California, ha intercettato un "asilo nido" per soli molluschi, in cui più di mille mamme polpo accudiscono le uova dei propri piccoli.











ALL'OMBRA DEL VULCANO

Le eccezionali riprese che vedete qui sopra sono state immortalate a una profondità di circa 3,2 chilometri, nei pressi del Davidson Seamount, un vulcano sottomarino ora inattivo che si trova al largo della baia di Monterey. La colonia di polpi, della specie Muusoctopus robustus, è stata scoperta grazie al robottino subacqueo Hercules, comandato da remoto dagli operatori a bordo della nave scientifica E/V Nautilus.



ASILO NIDO EXTRA LARGE

Secondo gli scienziati, il 99% di questi polpi rannicchiati a testa in giù è costituito da esemplari di sesso femminile, che stanno proteggendo le uova depositate tra le rocce. Fino a oggi, in nessun angolo del mondo era mai stata individuata una colonia di queste dimensioni: per questa ragione le immagini hanno offerto ai ricercatori uno sguardo del tutto inedito sul comportamento dei polpi durante il periodo di cova.



PICCOLI POLPI CRESCONO

Alcuni riflessi brillanti intorno alla sagoma dei polpi hanno spinto l'equipe del Nautilus a ipotizzare che dai pertugi che si aprono tra rocce vulcaniche fuoriesca acqua "bollente". Se le misurazioni dovessero confermare tale supposizione, si potrà ragionevolmente concludere, dicono gli scienziati, che mamma polpo vada in cerca di sorgenti calde per incubare al meglio le proprie uova.