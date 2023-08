Belli e dannati

Il tragico destino di Angus Cloud, talentuoso attore californiano che ha raggiunto il successo interpretando nella serie tv di Hbo Euphoria il personaggio di uno spacciatore dal cuore d’oro e che è morto a soli 25 anni, riporta alla mente quello di altri divi la cui stella, “bella e dannata“, si è spenta troppo presto. Come James Dean, morto nel ’55 a 24 anni in un incidente d’auto dopo aver interpretato solo tre film (passati alla storia); poi River Phoenix, morto per overdose a 23 anni nel ’93; infine Heath Ledger, trascinato nella follia dal suo Joker, e morto a 29 anni, nel 2008.