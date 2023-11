Chi è Beatrice Fazi, la new entry di 'Un posto al sole'

Roma, 29 novembre 2023 – Si allarga la famiglia di "Un posto al sole", la soap opera italiana più longeva di sempre, in onda nell'access time di Rai 3 da anni. In questi giorni è entrato un nuovo personaggio nel cast, Isabella Veneziani, interpretato da Beatrice Fazi.

La donna fa il suo ingresso direttamente al Caffè Vulcano, il locale e ritrovo simbolo della soap, spesso crocevia di intrighi, incontri, addii e riavvicinamenti. Isabella, nella storia, è la madre di Riccardo Crovi (interpretato da Mauro Racanti) e futura suocera di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Le nozze tra Riccardo e Rossella sono imminenti e l'arrivo della donna rischia di minare l'equilibrio legato ai preparativi. Quello che appare evidente è la difficoltà della gestione del suo arrivo da parte di Silvia e, in parallelo, la reazione di Michele. L'uomo, infatti, appare colpito e affascinato dalla donna. Ovviamente, l'arrivo della madre di Rossella non è casuale e il suo ingresso nella soap opera potrebbe sconvolgere la serenità degli ultimi giorni. Non mancheranno i colpi di scena e in molti pensano (o temono?) che l'incontro tra la donna e Michele possa essere l'inizio di un improvviso e nuovo legame fra i due. Ma sarà solo il tempo a confermare o smentire questa tesi...

Beatrice Fazi, un volto noto tra tv e teatro

Beatrice Fazi potrebbe essere un volto conosciuto per il pubblico di 'Un posto al sole'. Se vi sembra un viso familiare, non sbagliate. Per anni, infatti, ha interpretato il ruolo di Melina, la cugina di Cettina, nella serie tv di successo 'Un medico in famiglia'. Accanto a lei, ad interagire con nonno Libero e i Martini, c'era anche il fidanzato Dante, alias Gabriele Cirilli. Gli inizi della sua carriera sul piccolo schermo sono legati a programmi come 'Big!', 'La ruota della fortuna' e 'Macao' di Gianni Boncompagni. Viene scelta, come esordio nella fiction, per 'Lui e lei' (con protagonista Vittoria Belvedere) mentre, al cinema, appare nel film 'La verità vi prego sull'amore'. Su Rai 1 è nel cast delle due stagioni de 'Il restauratore', nei panni di una cameriera di Trastevere.

Anche il teatro ha un grande rilievo nella sua carriera. Dopo aver lavorato con grandi maestri, come Gigi Proietti, muove i primi passi nel 1995 con Ragazze al muro. Seguono altri numerosi spettacoli teatrali, da 'Il dramma della gelosia' a 'Vattene amore'. Ad oggi, l'ultima tournée è legata alla piece 'Cinque donne del sud' (del 2019), scritta e diretta da Francesca Zanni. Nel 2017 ha pubblicato anche un libro intitolato 'Un cuore nuovo'. "Dal male di vivere alla gioia della fede" è il sunto dell'opera autobiografica nella quale, Beatrice Fazi racconta come la conversione e l'avvicinamento a Gesù l'abbia salvata da un periodo difficile della sua vita, legata a un profondo stato di disordine emotivo e alimentare. Sempre nelle pagine del libro, rivela anche la decisione, quando era ventenne, di interrompere una gravidanza. Ed è lei stessa a dichiarare, presentendo la sua storia: "Dopo l'errore dell'aborto ho ritrovato la fede e la vita vera" Prima di entrare nel cast di 'Un posto al sole' ha condotto il programma 'Beati voi' in onda su Tv2000.

Oggi Beatrice Fazi è sposata con Pierpaolo Platania e i hanno quattro figli: Marialucia, nata nel 2002, Fabio (2003), Giovanni (2007) e Maddalena (2015).

