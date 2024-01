Barbie agli Oscar: scoppia la polemica sulla sceneggiatura

Una "decisione offensiva per gli autori" perché "non hanno lavorato in alcun modo su materiale pre-esistente": il regista Judd Apatow ha criticato duramente via social la decisione dell’Academy – anticipata da Variety – di candidare la sceneggiatura del film Barbie tra quelle “non originali“ invece che tra quelle “originali“, come chiesto dalla Warner Bros, casa produttrice della pellicola-fenomeno diretta da Greta Gerwig,

La decisione dell’Academy si basa sulla recente tradizione per la quale i film basati su “personaggi“ preesistenti alla realizzazione della pellicola – come i precedenti candidati all’Oscar Toy Story 3, Borat 2, Before Sunset e Before Midnight – sono stati classificati come basati su sceneggiature adattate. Barbie se la dovrà quindi vedere con kolossal del calibro di Killers of the flower moon e Oppenheimer, solo per citarne due.