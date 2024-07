Balli, concerti e dibattiti. Si celebra l’estate con gli eventi in piazza

Un cartellone di appuntamenti

musicali e culturali – a cura del Consorzio Costa Smerarda, animerà fino al 13 settembre – Porto Cervo, la spiaggia di Capriccioli, e la piazzetta di Porto Cervo Marina. Stasera, nell’ambito della manifestazione Climat Art, si terrà nel cuore di Porto Cervo un talk show dedicato alla sostenibilità e alla difesa degli oceani, mentre domenica al centro congressi il concerto della soprano Isidora Moles.

L’evento clou della kermesse è in programma domenica 11 agosto, quando il campo sportivo di Abbiadori ospiterà Radio 105 In the City, con la band The Kolors. Il concerto sarà seguito da dj-set e musica live firmati Radio 105, con Cioffi e Bernie. Mercoledì 31 luglio, nella piazzetta di Porto Cervo, sarà la volta di Noemi (nella foto), mentre il 27 agosto sullo stesso palco si esibiranno i Nomadi. Il 3 agosto, alle 5,30, il Concerto all’alba sulla spiaggia di Capriccioli terrà compagni agli amanti delle musica classica.

Il 22 agosto la piazzetta centrale di Porto Cervo ospiterà il Gran Gala della Sardegna con canti, balli e melodie della tradizione. Il 2 settembre focus sulla longevità nella piazzetta della Marina di Porto Cervo con la terza edizione di Longevity Fest, un format ideato e prodotto dal regista Pietro Mereu e dalla Ilex Production. Gli interessati potranno partecipare a un talk focalizzato sull’analisi antropologica e culturale della longevità. Ancora in ambito musicale torna il Classical Music Festival Costa Smeralda, l’appuntamento con la grande musica classica, interpretata da prestigiosi artisti al Conference Center. Quattro serate si succederanno il 7, il 9, l’ 11 e il 13 settembre.

Tutti gli eventi sono ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare il sito www.consorziocostasmeralda.com

Martina Muzio