L’aurora boreale attesa anche in Italia, quando è previsto il picco

Roma, 10 ottobre 2024 – Occhi al cielo anche in Italia per osservare l’aurora boreale. Per questa notte è attesa infatti una tempesta geomagnetica di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5), che potrebbe avere effetti anche alle nostre latitudini.

"La presenza delle aurore non è mai scontata - dice all'Ansa Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste - ma in questo caso ci sono buone probabilità".

Non è stimabile l’esatto momento il cui la tempesta geomagnetica colpirà la terra né quali effetti avrà. Secondo il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), il picco è previsto tra le ore 20:00 del 10 ottobre e le 08:00 dell’11 ottobre. Sarà in ogni caso possibile osservare cosa succede nel cielo italiano in live streaming, grazie al Virtual Telescope Project che dalle 22.30 condividerà in diretta la porzione di cielo visibile sopra la sua postazione installata a Manciano, in provincia di Grosseto, il più pulito dell’Italia peninsulare.

La causa di tempeste e aurore

All’origine della tempesta che sta per colpire la Terra stanotte c’è la macchia solare AR 3848 che martedì 8 ottobre ha prodotto un forte brillamento solare di classe X 1.8, il più potente classificato. Al brillamento si è accompagnata un’espulsione di massa coronale (CME), cioè di materiale plasmatico, che sta ora viaggiando verso la Terra a una velocità compresa tra 4,3 e 4,7 milioni di chilometri orari. Quando queste particelle cariche colpiscono la magnetosfera terrestre, possono scatenare tempeste geomagnetiche di varia intensità. Solitamente visibili solo alle alte latitudini, le più potenti possono generare aurore visibili anche in regioni più meridionali.

Rischio black out elettrico, satellitare e radio

Se un tempesta magnetica porta con sé lo spettacolare fenomeno delle bande colorate, è causa anche di problemi alla rete elettrica, al funzionamento dai satelliti in orbita intorno alla Terra, degli apparecchi radio e gps. Il brillamento di ieri ha già generato un black out radio nelle zone in quel momento illuminate dal sole.