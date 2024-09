Artigianato e Palazzo. Trentanni di meraviglie

Sono passati trenta anni dalla prima edizione della mostra Artigianato e Palazzo nata da un’idea di Neri Torrigiani – accolta subito con entusiasmo e sostenuta con spirito mecenatistico da Giorgiana Corsini – oggi promossa dall’Associazione Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini. "Se inizialmente il nostro progetto è nato da una intuizione, nel tempo è diventata una certezza che poter condividere con le maestranze il genius loci del Giardino Corsini nel cuore di Firenze – dove dimostrare, mostrare, fare rete, e parlare di futuro – sarebbe stato un sostegno concreto e vitale per tutti loro e un’importante cassa di risonanza per il patrimonio creativo italiano", racconta Neri Torrigiani, non negando una certa emozione nel constatare quanto fosse vincente quella percezione che ha cambiato radicalmente il modo di raccontare il fare artigiano.

E difatti sono trenta anni che non si è mai saltata una edizione né perso di vista l’obiettivo per cui era stata pensata la Mostra. "Preservare e promuovere l’alto artigianato, il valore del fatto a mano e la sua unicità per favorire un futuro di crescita anche per le nuove generazioni. Con l’obiettivo di poter avvicinare un pubblico sempre più ampio al settore e di offrire agli espositori opportunità di crescita", ricorda Sabina Corsini.

Un lungo percorso che ha saputo essere la narrazione della continua evoluzione di un settore, inizialmente considerato marginale da molti, ma al quale invece oggi tutti riconoscono il fondamentale valore identitario. Celebra così con orgoglio questo importante traguardo Artigianato e Palazzo che festeggerà l’edizione del ’Trentennale’ dal 13 al 15 settembre al Giardino di Palazzo Corsini di Firenze con un programma tra passato, presente, futuro e 100 nuovi testimoni della più alta tradizione artigiana italiana ed europea, suggerendo ai visitatori le tendenze di mercato e agli espositori l’occasione concreta di nuove opportunità di business.

"L’artigiano – scrivevano Neri Torrigiani e Giorgiana Corsini nel catalogo della prima edizione – è considerato spesso come un ricordo del passato; ha perso in popolarità, è accusato a torto di non essersi modificato nel tempo, diventando, da tradizionalista che era, nostalgico, conservatore e schiavo della routine del guadagno. È fondamentale comunque che l’artigiano, pur senza rinunciare al suo stesso essere, ricerchi nuove forme e nuovi sbocchi in una ponderata elaborazione dei temi della tradizione antica".

Da allora ad avanti di passi avanti ne sono stati fatti e i numeri lo testimoniano: oltre 964 espositori italiani e stranieri per 163 mestieri; oltre 15mila mq di spazi espositivi tra Giardino, Palazzo e viali; 29 appuntamenti con la “Mostra Principe” dedicate a un’eccellenza del fare; 4 raccolte fondi per sostenere progetti culturali e di restauro; 10 edizioni di Blogs&Crafts a sostegno dei giovani artigiani, 4 edizioni all’estero per oltre 400mila visitatori totali.