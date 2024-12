Almanacco del giorno: cosa accadde il 17 dicembre

In questa sezione, ci concentreremo su tre eventi storici significativi accaduti il 17 dicembre. In primo luogo, nel 1903, i fratelli Wright compirono il primo volo a motore controllato della storia a Kitty Hawk, Carolina del Nord. Questo evento segnò l'inizio dell'era dell'aviazione. In secondo luogo, nel 1969, la Camera dei deputati italiana approvò la legge sul divorzio, un'importante svolta sociale per il paese. Infine, il 17 dicembre 1989, I Simpson fecero il loro debutto ufficiale in televisione, diventando una delle serie animate più longeve e influenti di sempre.

Chi è nato il 17 dicembre

Il 17 dicembre è la data di nascita di diversi personaggi illustri. Uno di questi è Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio nel 1936 a Buenos Aires, Argentina. È il 266º papa della Chiesa cattolica e il primo proveniente dal continente americano. Un altro nato il 17 dicembre è il celebre attore statunitense Bill Pullman, noto per i suoi ruoli in film come "Independence Day" e "Lost Highway".

Chi è morto il 17 dicembre

Tra le figure celebri scomparse il 17 dicembre, ricordiamo l'attrice italiana Silvana Mangano, che ci lasciò nel 1989. Nota per il suo ruolo in "Riso amaro" e per la sua collaborazione con registi come Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini, Mangano è stata una delle icone del cinema italiano del dopoguerra.

Il proverbio del giorno 17 dicembre

"Sotto Natale, freddo cordiale." Questo proverbio sottolinea l'arrivo del freddo invernale, tipico del periodo natalizio, ricordandoci che il freddo intenso è un compagno abituale delle festività.

Alba e tramonto del 17 dicembre

In Italia, il 17 dicembre, l'alba è prevista intorno alle 7:40, mentre il tramonto avviene verso le 16:40. La luna sorge alle 18:20 e tramonta alle 8:00 del giorno successivo, trovandosi in fase di luna crescente.

Festività del 17 dicembre

Il 17 dicembre si celebra la festa di San Lazzaro, venerato sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. Inoltre, in alcune regioni italiane, si tengono mercatini e eventi legati all'avvicinarsi del Natale.