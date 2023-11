Allevi a Sanremo: "Torno a suonare e parlerò della malattia"

"Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico". Maglietta e berretto nero, Giovanni Allevi ha commentato così, in un video diffuso dal Tg1, la notizia del suo ritorno dal vivo in occasione del Festival, nella serata di mercoledì 7 febbraio, annuncio fatto dal direttore artistico del Festival, Amadeus. "Avrò – ha aggiunto Allevi, che ha 54 anni ed è in lotta da tempo per una grave malattia – anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta".

Il musicista, che fu ospite al Festival nel 2015 e non suona dal vivo da due anni, ha aggiuto: " Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!"