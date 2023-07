La principessa Alexandra di Hannover, erede di nonna Grace Kelly

Di recente ha compiuto 24 anni la principessa Alexandra di Hannover, nipote di Grace Kelly. È la figlia della principessa Carolina di Monaco, sorella di Alberto II, principe regnante del principato. Il padre di Alexandra è Ernst August della Casa di Hannover. Attualmente Carolina ed Ernst August, con il quale si è sposata in terze nozze nel 1999, sono separati.

Madre

Per Carolina di Monaco l’arrivo della quartogenita ha rappresentato un momento di rinascita dopo il dolore per la scomparsa improvvisa dell’amato Stefano Casiraghi, suo secondo consorte (dopo il banchiere parigino Philippe Junot). Casiraghi, imprenditore e pilota motonautico, è morto prematuramente in un incidente in catamarano nel 1990.

Fratelli

Alexandra ha sviluppato un rapporto molto stretto con i fratelli maggiori: dal ramo paterno, il principe ereditario Ernst August e il principe Cristiano di Hannover, da quello materno, Andrea, Pierre e Charlotte Casiraghi. È affezionata anche alla cognata Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, nota giornalista e documentarista, regista e produttrice de ‘Il Principe’ su Netflix.

Infanzia

Nata nel 1999 in Austria, Alexandra – nome completo Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia – quando era più giovane, si è affermata come pattinatrice, rappresentando con successo il principato monegasco alle Olimpiadi giovanili europee. Ha frequentato prima una scuola pubblica a La Mée-sur-Seine e poi un istituto cattolico a Monaco. Successivamente si è trasferita a New York per studiare Scienze politiche e Filosofia alla Columbia University.

Moda

Ora Alexandra è nota soprattutto per i suoi impegni nella beneficenza e per il suo amore per la moda, ampiamente ricambiato da maison e stilisti. Alle sfilate più importanti e glamour la principessa è spesso in prima fila. Nella sua prima intervista rilasciata alla rivista ‘Telva’, nel 2020, la principessa ha parlato anche della sua passione per la lettura, la musica e l’arte.

Debutto

Il debutto pubblico di Alexandra di Hannover è avvenuto otto anni fa, quando la principessa aveva 16 anni. L’occasione è stata il gala Monaco Rose Ball, raccolta fondi annuale fondata da Grace Kelly e uno degli appuntamenti esclusivi più eleganti e ambiti al mondo. Stando a quanto è stato raccontato, parlando con i giornalisti che erano incuriositi dalla sua presenza Alexandra, timida e discreta, ha detto: “Potete chiamarmi semplicemente Alex”.

Vita privata

Il cuore di Alexandra è impegnato da anni con il fidanzato Ben Sylvester Strautmann. Rampollo di un’agiata famiglia tedesca, giocatore di basket e appassionato di musica, Strautmann è cresciuto a Monaco. I due sono stati fotografati insieme per la prima volta nel novembre 2016 a un evento benefico. Ora si attendono i fiori d’arancio.