Alba Baptista, chi è la moglie di Chris Evans: biografia, film e curiosità

Nata a Lisbona il 10 luglio del 1997, Alba Baptista è la donna con cui il celebre Chris Evans (noto per essere il Capitan America sul grande schermo) ha deciso di passare il resto della sua vita. La coppia è convolata a nozze lo scorso 9 settembre, con una cerimonia privata tenutasi a Cape Cod a pochissimi mesi di distanza dallo scoppio dei primi rumors riportati in anteprima dalla rivista 'People' nell’autunno del 2022. Baptista, proprio come il novello marito, è un’attrice con diversi film alle spalle. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Alba Baptista, la moglie di Chris Evans: tutto su di lei

Per metà britannica (da parte di padre) e per metà portoghese, Baptista ha compreso di voler diventare un’attrice all’età di 15 anni, mentre frequentava una scuola tedesca nella sua città natale. Appena un anno dopo, a soli 16 anni, l’attrice riesce ad ottenere il suo primo ruolo all’interno del cortometraggio ‘Miami’, firmato da Simão Cayatte. Fin da subito dimostra doti recitative innate, tanto da meritarsi il Best Actress Award al prestigioso Festival Ibérico de Ciné. I suoi primi anni davanti alla macchina da presa, per il resto, li passa impegnata in alcune produzioni locali: la vediamo per esempio nella serie portoghese ‘A Criação’ e nelle telenovelas ‘A Impostora’ e ‘Jogo Duplo’. In questo periodo diventa una stella della tv e del cinema portoghesi, ottenendo ruoli di spicco anche in progetti cinematografici del calibro di ‘Caminhos Magnétykos’ di Edgar Pêra, ‘Equinócio’ di Ivo Ferreira, ‘Patrick’ di Gonçalo Waddington e ‘Fatima’ di Marco Pontecorvo. Lo sbarco negli Stati Uniti è relativamente recente: il suo primo vero ruolo in una produzione in lingua inglese arriva infatti solo a luglio 2020, quando su Netflix viene resa disponibile la prima stagione della serie ‘Warrior Nun’, grazie alla quale Alba Baptista riesce ad ottenere la sua definitiva consacrazione. In ‘Warrior Nun’ (di cui è uscita una seconda stagione lo scorso 10 novembre 2022) Alba Baptista interpreta il ruolo della protagonista assoluta, Ava, un’orfana che dopo essersi risvegliata in un obitorio scopre di avere incredibili superpoteri e di appartenere ad un ordine segreto di suore cacciatrici di demoni. La sua più recente fatica cinematografica è la pellicola è ‘La signora Harris va a Parigi’, commedia storico-romantica dove interpreta il ruolo di Natasha, una delle muse dello stilista Christian Dior.

Un matrimonio blindato con ospiti d’eccezione

Fin da quando ha iniziato a frequentarsi, la coppia composta da Baptista e Chris Evans è sempre stata molto attenta a non farsi pizzicare dai paparazzi, mantenendo così il riserbo sulla propria privacy. E anche le nozze celebrate qualche giorno fa sono state blindatissime. I due, inoltre, praticamente non usano i social: Chris Evans ha infatti cancellato i suoi profili Twitter (ora X) e Instagram di recente, mentre la moglie usa Instagram solo ed esclusivamente per motivi di lavoro. Le uniche informazioni sul loro matrimonio riportate dai media statunitensi oltre alla location fanno riferimento alla lista degli invitati alle loro nozze, che ha incluso anche molti colleghi che per anni hanno accompagnato Evans nel suo percorso all’interno dell’MCU. Tra di loro troviamo Robert Downey Jr (Tony Stark, aka Iron Man) con la moglie Susan, Chris Hemsworth (Thor) con la moglie Elsa Pataky, ma anche Jeremy Renner (Hawkeye) oltre a John Krasinski ed Emily Blunt.