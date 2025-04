Addio a Longoni, regista di “Naja“ e “Caravaggio“

Lutto nel mondo del cinema italiano. È morto a Roma, a 68 anni, il regista Angelo Longoni, che aveva diretto film come Uomini senza donne (1996) e Naja (1997) e fiction per la tv come Caravaggio (2008) e Un amore di strega (2009), oltre a un’infinità di spettacoli teatrali. Uscirà postumo per Giunti il suo ultimo romanzo, Destini, "un thriller – racconta la moglie, l’attrice Eleonora Ivone – che racconta come il destino faccia incrociare persone in situazioni totalmente avulse l’una dall’altra e fa sì che anche chi è predestinato a morire riceva in realtà un dono che non si aspettava".