Ada D’Adamo è morta: con il suo libro ‘Come d’aria’ era nella dozzina del Premio Strega 2023

Roma, 1 aprile 2023 - La scrittrice Ada D'Adamo è morta. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, annunciato due giorni fa, con il libro 'Come d'aria', il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot, ma non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa.

Premio Strega 2023: 8 donne nella dozzina finalista

Nel libro, scritto nell'arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita. Quando la scrittrice ha scoperto di avere un tumore e di doversi curare, la sua principale paura è stata quella di non riuscire ad avere più un contatto fisico con la figlia.

La scomparsa di Ada D'Adamo è stata comunicata dalla casa editrice Elliot: "Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d'Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso "Come d'aria". È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care. 'Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D'aria...'".