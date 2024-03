A Recco torna Evoè. Eccellenze liguri al Festival dell’Arte. Gastronomica

Sarà la Focaccia di Reccco Igp la punta di diamante che guiderà la nutrita pattuglia di eccellenze liguri della tavola protagoniste domani e domenica della seconda edizione di Evoè, il Festival dell’Arte Gastronomica e dei Prodotti d’Eccellenza realizzato con numerosi enti e associazioni della Regione. Proprio a Recco, nella centralissima piazza Nicoloso, sarà allestita una struttura con palco e area show cooking, videowall, salottino per interviste e sedie a platea. In sala, oltre al pubblico che vi può accedere a ingresso libero, un’area riservata ai comunicatori, giornalisti, food and travel blogger, fotografi.

Selezionati ristoranti del Genovesato per due giorni offriranno menù in tema. Novità di questa edizione 2024 sarà Evoè Challenge, contest per gli allievi degli istituti alberghieri liguri e delle terre limitrofe: stiamo parlando del ’Marco Polo’ di Genova e Chiavari, del ’Raineri-Marcora’ di Piacenza e dell’Istituo di Acqui Terme. Gli scopi dell’iniziativa sono creare nuove conoscenze fra il mondo della ristorazione genovese e le nuove figure formate dalle scuole e motivare gli allievi all’utilizzo in cucina dei prodotti Dop e Igp.

Riccardo Jannello