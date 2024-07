A ogni stagione la sua skincare. I migliori consigli per l’estate

A ogni stagione la sua routine di bellezza, con prodotti e trattamenti mirati alle specifiche necessità. D’estate la pelle necessita di molte attenzioni per evitare gli effetti collaterali dei raggi UV e delle alte temperature. Idratazione e protezione sono in generale le parole chiave, ma la detersione si rivela un passaggio particolarmente importante. Durante la bella stagione infatti sudore, sebo, polvere e smog si accumulano sulla superficie dell’epidermide.

Anche il frequente utilizzo di solari e altri agenti protettivi forma uno strato più spesso contribuendo a rendere la cute più grassa. Per queste ragioni è importante prestare particolare attenzione alla pulizia del viso privilegiando prodotti delicati – come schiume o latte detergenti – che rimuovono ogni traccia di impurità, lasciando la pelle fresca, luminosa e pronta ad accogliere i trattamenti successivi.

Le formulazioni a base di acque termali si rivelano particolarmente indicate perché aggiungono alla detersione un’azione idratante ed equilibrante. Altro step importantissimo nella skincare routine estiva è l’esfoliazione, che aiuta a rinnovare la pelle rimuovendo le cellule morte, donando alla cute lucentezza e vitalità e contribuendo a ottenere un’abbronzatura uniforme e duratura. Via libera quindi a scrub o gommage, da utilizzare uno o due volte alla settimana, preferendo formulazioni a base di componenti naturali come lo zucchero, il miele e il sale marino, che risultano più delicate.

Anche la pelle del corpo merita in questi mesi cure particolari e va idratata adeguatamente perché tende a seccarsi più facilmente a causa dell’aria secca e del caldo. Consigliati prodotti a base di ingredienti naturali come l’aloe vera, l’acido ialuronico, l’olio di Argan. Magari arrichchiti con vitamina E.

Con l’aumento delle temperature, le gambe possono manifestare gonfiore, pesantezza e affaticamento dovuti all’accumulo di liquidi nei tessuti. Oltre a idratarsi in maniera corretta, è possibile ricorrere a creme defaticanti che aiutano a ridurre la stanchezza e la fatica muscolare. Particolarmente indicate per coloro che trascorrono molte ore in piedi, per gli sportivi che praticano attività intensa e per chi soffre di problemi circolatori dovuti al caldo.