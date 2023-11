A nuoto da Cuba alla Florida. L’impresa della sessantenne Nyad

Attraversare a 64 anni i 170 chilometri di mare aperto da Cuba alla Florida: è l’impresa compiuta nel 2013 al quinto tentativo (quattro dopo il compimento dei 60 anni, il primo era stato a 29 anni nel 1979) dall’ex nuotatrice maratoneta, poi giornalista sportiva, Diana Nyad, prima atleta a realizzare la traversata senza essere protetta da una gabbia anti squalo. Una straordinaria storia vera diventata un film per Netflix (dove è già disponibile), Nyad - Oltre l’oceano diretto dai documentaristi premi Oscar Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (vincitori della statuetta nel 2019 per Free Solo) qui al debutto in una storia di fiction. Ne è perfetta protagonista Annette Bening, affiancata da Jodie Foster nel ruolo dell’allenatrice Bonnie Stoll, legata da un rapporto sempre più intenso e profondo, con i contorni di un amore platonico, all’amica Diana. Un duetto che potrebbe riportare entrambe, secondi molti critici, in gara agli Oscar.

Per prepararsi al ruolo, Annette si è allenata nel nuoto per circa un anno, e il primo giorno sul set in una prova di sicurezza delle scene in acqua, ha meravigliato tutti, nel dimostrare quanto fosse credibile come nuotatrice maratoneta.