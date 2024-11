Ecco il Vajo dei Masi 1999, l’Amarone in grado di fermare il tempo

Masi, nome storico dell’Amarone della Valpolicella, presenta il Vajo dei Masi, Amarone della Valpolicella Classico Doc annata 1999, una delle migliori degli ultimi decenni. Meno di duemila bottiglie numerate per un vino di assoluto pregio e prestigio.

Il Vajo dei Masi, pregiato cru che affonda le radici nella storia e nell'eccellenza della Valpolicella Classica, è il mitico terreno impiantato a vigna dai Boscaini nel 1772; ha dato il suo nome a una azienda agricola storica, a un marchio internazionalmente conosciuto e all’attuale società Masi Agricola. Dalle sue uve erano state prodotte, nel 1997, 2.500 magnum destinati a celebrare la 250esima vendemmia della famiglia, nel 2022.

Dopo il successo dell’annata 1997, è ora proposta la 1999, frutto anch’essa di metodo produttivo originale destinato a conservarne la freschezza negli anni. Corvina, Rondinella, Corvinone e Molinara accuratamente selezionate sono appassite in pianali di bambù fino all’inizio del febbraio successivo. In seguito, la pigiatura e la fermentazione in acciaio. Poi, la maturazione in fusti nuovi di rovere francese da 600 litri, dal 6 giugno 2000 al 15 ottobre 2003.

Vajo dei Masi

Ma il vero segreto di questo Amarone risiede nella tecnica di conservazione che ha ‘fermato il tempo’: dopo l’affinamento in legno, infatti, il vino viene mantenuto in contenitori di acciaio a saturazione di azoto fino al momento dell'imbottigliamento, avvenuto a gennaio 2024. Oggi, dopo un quarto di secolo il vino garantisce all’assaggio una vitalità unica e sorprendente.

“L’intento mio e del nostro Gruppo Tecnico nell’ideare Vajo dei Masi – afferma Sandro Boscaini, presidente di Masi – è quello di proporre un ulteriore nuovo autentico Amarone, una perla rara ed estremamente pregiata in aggiunta alla gamma di cru e di grandi riserve per la quale Masi è riconosciuta nel mondo. Un vino che incarni lo spirito della Valpolicella Classica celebrando l'armonioso connubio tra tradizione, passione e innovazione. Con questo vino Masi continua a scrivere la storia dell'Amarone e conferma il suo costante impegno nel creare bottiglie di altissimo livello”.

Bottiglia Vajo dei Masi 1999

Il Vajo dei Masi, 1999 è prodotto in bottiglie numerate: 1.600 da 0,75 litri (380 euro) e 200 magnum (780 euro).