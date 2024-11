House of Suntory, la storica casa giapponese che ha plasmato l’arte del whisky per oltre un secolo, svela la Tsukuriwake Limited Edition 2024, una nuova serie di quattro whisky esclusivi: Yamazaki Golden Promise, Yamazaki Islay Peated Malt, Yamazaki 18 Years Old Mizunara e Hakushu 18 Years Old Peated Malt.

La filosofia di Tsukuriwake

“Tsukuriwake” (si pronuncia soo-koo-ree-wah-keh) significa “maestria attraverso la diversità della produzione” e rappresenta l’anima di questa edizione limitata. Non si tratta solo di diversificare i whisky tramite l’uso di più botti, ma di un processo che parte dalla selezione degli ingredienti, passando per la fermentazione in materiali differenti, fino all’arte della miscelazione e al lungo invecchiamento.

I quattro whisky nascono dalle storiche distillerie Yamazaki, la prima del Giappone fondata nel 1923, e Hakushu, che vanta un’acqua purissima e un invecchiamento meticoloso. Entrambe le distillerie sfruttano scorte di whisky di lungo invecchiamento per creare blend complessi e raffinati, dove il numero indicato in etichetta rappresenta l’età del whisky più giovane nel mix.

Tsukuriwake 2024

I protagonisti 2024

Yamazaki Golden Promise: realizzato con orzo Golden Promise coltivato in Scozia dagli anni ’60, è invecchiato in botti di rovere americano. Offre un profilo maltato, con note di marmellata d'arance e un finale dolce e persistente.

Yamazaki Islay Peated Malt: arricchito dalla torba di Islay, presenta un equilibrio tra affumicatura e dolcezza, con sentori di arancia amara e un finale caldo e fumoso.

Yamazaki 18 Years Old Mizunara: invecchiato in botti di rovere Mizunara, noto per la sua complessità, offre note di sandalo, incenso e chiodi di garofano.

Hakushu 18 Years Old Peated Malt: un whisky torbato che rivela note minerali, erbacee e fruttate, con una raffinata affumicatura che richiama la freschezza di una foresta.

L’arte del blending

House of Suntory incarna il sogno del fondatore Shinjiro Torii: creare whisky giapponesi autentici, rispettosi della natura e dell’artigianato locale. La serie Tsukuriwake 2024 è la dimostrazione di come quel sogno sia ancora oggi incredibilmente vivo: “L’arte della produzione del whisky deve sempre seguire l’arte della natura - commenta Evelina Teruzzi, ad di Stock Spirits, distributore ufficiale della serie in Italia - in ogni fase, dalla miscelazione alla distillazione, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione che rendono i whisky di House of Suntory sempre contemporanei, immediatamente riconoscibili, e di una qualità estrema”.

Disponibilità e distribuzione in Italia

La serie Tsukuriwake Limited Edition 2024 è ora disponibile in Italia in quantità limitate, sia nel canale fuoricasa sia a La Rinascente, grazie alla distribuzione di Stock Spirits. Con un’esperienza che risale al 1884, Stock Spirits è sinonimo di eccellenza nel settore dei liquori, portando ai consumatori italiani marchi di prestigio come Laphroaig, Roku Gin e Jim Beam.