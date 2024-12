Heraco, il nuovo vino Grosjean è un racconto di famiglia e montagna

Hervé, Eraldo, Er di Didier e Co di Marco. Quattro personalità diverse ma unite dalla stessa passione nel nome Heraco, il nuovo vino rosso della famiglia Grosjean.

Nato nell’estate del 2023, questo vino rappresenta una fusione di identità, territorio e innovazione, simbolo di una tradizione enologica che attraversa le generazioni. Heraco prende vita da due cru storici della cantina: Tzeriat, impiantato negli anni ’60 dal nonno Dauphin, e Rovettaz, il vigneto più grande della Valle d’Aosta coltivato da un singolo vigneron. Da Tzeriat proviene il Pinot Noir, che dona eleganza e equilibrio, mentre Rovettaz contribuisce con il Fumin dalla struttura solida, il Torrette Superieur dall’armonia avvolgente e il Clairetz dai tannini vivaci.

Queste varietà hanno riposato in tonneau da 600 litri per sei mesi, prima di affinarsi ulteriormente in bottiglia. Il risultato è un rosso rubino che affascina al naso con le sue note speziate e si rivela fresco al palato, con sentori di frutta rossa e sottobosco. Austero e verticale, Heraco è un vino che saprà invecchiare con grazia, conservando la sua rara finezza per anni.

Un’eredità di valori e innovazione

Heraco racconta la storia di una famiglia che, da oltre mezzo secolo, plasma il carattere della viticoltura valdostana. La cantina Grosjean, fondata negli anni ’60 da nonno Dauphin, ha sempre coniugato rispetto per la tradizione e apertura al cambiamento. Dal primo imbottigliamento di Ciliegiolo nel 1968 fino alla conversione al biologico nel 2011, Grosjean è stata pioniera nella valorizzazione del territorio.

Oggi, guidata dalla terza generazione, la famiglia Grosjean continua a lavorare in sinergia con la montagna, dando vita a vini che incarnano l’essenza della Valle d’Aosta. Heraco è l’ultima espressione di questa passione condivisa: un vino simbolo di identità, collaborazione e legami profondi.