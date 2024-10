Trekking fino al Lago di Pilato e alle Gole dell’Infernaccio

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, istituito nel 1993, si estende tra Marche e Umbria, abbracciando borghi suggestivi come Montefortino (nella foto a destra), Visso, Norcia, Amandola e Castelluccio di Norcia. Questo parco, ricco di biodiversità e tradizioni, è un paradiso per gli escursionisti. Tra i trekking più significativi, suggeriamo il Lago di Pilato, un lago glaciale ad alta quota legato a misteriose leggende. Un altro percorso iconico è quello delle Gole dell’Infernaccio, mentre per chi ama i panorami sensazionali la salita sul Monte Vettore, la cima più alta del parco, offre viste spettacolari su vallate e altopiani fioriti.