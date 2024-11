Tre weekend dedicati al tartufo

Gli appassionati di tartufo non potranno perdersi una serie di di weekend d’eccezione. A Carbonara di Po, in provincia di Mantova, va in scena la 27esima edizione della Tartufesta del Po. Tre fine settimana – il primo si conclude oggi i prossimi vanno dall’8 al 10 e dal 15 al 18 novembre– in cui gustare squisiti piatti preparati esclusivamente con tartufo bianco, accompagnati da vini pregiati. Un’esperienza culinaria unica attraverso un mondo di aromi intensi e sapori raffinati.

La polenta tartufata, i tagliolini e gli agnoli al tartufo bianco, il parmigiano con mostarda mantovana e i salumi tartufati con giardiniera sono sono alcune delle specialità che saranno servite ai tavoli, in ambiente confortevole e riscaldato, previa prenotazione. Info: https://www.facebook.com/tartufesta?locale=it_IT