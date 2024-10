Squisiti zaeti da gustare con tè o caffè

Ne esistono innumerevoli varianti come spesso accade con le eccellenze della pasticceria italiana ma, alla fine, poco conta: gli zaeti (o zaletti fuori Venezia) sono una delizia per i veneti ma non solo. E come spesso accade, la ricetta di questi biscotti secchi – citati addirittura da Goldoni – e composti dall’impasto alla farina di mais, grappa e uvetta, è un patrimonio antico dell’intera regione veneta. Zaeti significa infatti ’gialletti’, e in effetti risaltano per il loro colore giallo dato dalla farina con cui sono realizzati. Da soli sono gustosissimi, ma con il tè e il caffè diventano davvero irresistibili e una goduria per il palato.