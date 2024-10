Rovaniemi, in Lapponia in camper alla ricerca di Babbo Natale. Le tappe

Viaggio in Lapponia alla ricerca di Babbo Natale? Sì, ma non pensate a renne e slitte, a voli aerei e hotel, a prendere la seconda stella a destra. L’Associazione Produttori Caravan e Camper – Apc, infatti propone un itinerario per aiutare i camperisti o aspiranti tali a vivere un viaggio indimenticabile dall’Italia fino alla regione settentrionale della Finlandia dove, secondo tradizione, ha casa Santa Claus.

Prima tappa a Rostock, in Germania

Con famiglia o amici è possibile organizzare un tour indimenticabile. La prima tappa del viaggio verso la Lapponia è Rostock, in Germania, raggiungibile in camper da ogni parte in Italia, dove ci si può imbarcare su un traghetto per raggiungere la Svezia. Dopo 6 ore (e 1.300 chilometri) di navigazione si sbarca e si punta diritti verso Gränna, conosciuto come il paese delle caramelle: bisogna guidare per circa 360 chilometri.

Gomme chiodate

Da questo punto Apc consiglia di iniziare a montare i chiodi sulle gomme del camper o caravan, operazione che richiede un po’ di tempo per cui si consiglia di fare una tappa e ripartire il mattino successivo. Inoltre perché perdersi la preparazione delle caramelle dal vivo, con relativo assaggio? Riprendendo il viaggio on the road si procede verso Sundsvall, sempre in Svezia, dove si può passare la notte all’Einkaufszentrum Sundsvall, un punto sosta comodo vicino al centro.

Meta al Circolo Polare Artico

Il girono dopo si riparte verso il ponte di Höga Kusten, da cui si gode un panorama sconfinato: verdi pascoli estivi per mucche, pecore e cavalli ormai ammantati di neve. Le strade si fanno in genere sempre più ghiacciate ma si è vicini alla meta, Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, nel Circolo Polare Artico, nota per ospitare il villaggio di Babbo Natale, a 8 chilometri dalla città, con tante attrazioni per tutte le età: la casa di Santa Claus, il suo ‘ufficio postale’ e quartier generale con gli elfi, il mondo dei pupazzi di neve, negozi di souvenir.

Escursioni e aurore boreali

Rovaniemi offre anche escursioni adrenaliniche con motoslitte, slitte trainate da cani, o più romantiche gite in slitte trainate da renne, pesca nel ghiaccio e ciaspolate. Ma il periodo tra novembre e dicembre è anche ideale, se il cielo è terso, per assistere al fenomeno delle aurore boreali, gli spettacolari effetti luminosi nel cielo dovuti ad un fenomeno astronomico ma che creano una vera e propria atmosfera di magia, o vedere il sole a mezzanotte. Infine a Rovaniemi non bisogna perdersi la Korundi House of Culture composta dall'Orchestra da Camera della Lapponia e dal Museo d'Arte di Rovaniemi, un tuffo nell’arte e nella cultura musicale del Paese. E non ci si può far mancare la tipica sauna finlandese, vera e propria esperienza culturale.

I punti di sosta per camperisti

Rovaniemi offre diversi punti sosta per camper, sottolinea Apc