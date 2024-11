Lombardia e neve. L’inverno che verrà

C’è un filo conduttore che lega la regione di cui parliamo in questo numero, la Lombardia, e il tema che abbiamo scelto per la seconda parte del nostro fascicolo che anticipa l’inverno, la neve. Il trait d’union è la meraviglia. Che esplode come quando da bambini poggiamo i piedi sul candido manto bianco. E che compare a sorpresa davanti alle luci della metropoli o alla rapidità del tempo che ci pervade ogni volta che vediamo (o viviamo) Milano.

Omaggio al capoluogo meneghino. Cosmopolita, dinamico, divertente, al passo con i tempi e con le mode. Ma anche e soprattutto alle altre città – vi sveliamo una ’dolce’ Cremona – ai borghi e ai luoghi della fede (avete mai visitato l’Abbazia di Chiaravalle?), fino a una poetica natura fluviale del Mincio.

E poi c’è la neve. Che pare ancora lontana considerate le temperature di questi ultimi giorni. Ma, su in montagna, la neve poi arriverà. I fiocchi cadranno e la stagione bianca potrà finalmente iniziare tra sci, ciaspole, passeggiate ed escursioni, anche gastronomiche. Sulle Alpi certo: vi sveliamo tutte le novità dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige. Ma non solo. Anche sull’Appennino dove si possono praticare tutti gli sport e vivere a pieno l’essenza dell’inverno. Lontano dal glamour, ma vicino alle persone e alle loro tradizioni. Leggere per credere. E poi, magari, provare. Buon viaggio.