Livigno tra sport e glamour. L’intramontabile fascino di Bormio

L’Alta Valtellina, con i suoi paesaggi mozzafiato e i borghi storici, offre un connubio perfetto tra natura incontaminata e tradizioni secolari, attirando ogni anno un numero crescente di visitatori. Con l’inverno alle porte, questo angolo prezioso delle Alpi lombarde, incastonato nel Parco Nazionale dello Stelvio, si prepara a offrire esperienze sulla neve uniche.

Livigno, conosciuta anche come ’Piccolo Tibet’ per il clima secco e l’altitudine, si estende per 115 chilometri di piste battute. Qui è possibile praticare sci alpino e snowboard, con il Mottolino considerato uno dei migliori snowpark d’Europa. Gli amanti del freestyle possono divertirsi negli snowpark come Carosello 3000, dove ’The Beach’ regala un’ambientazione tropicale in alta quota. Gli appassionati di freeride, invece, hanno l’opportunità di cimentarsi nel leggendario Canalone di Madesimo, per un’esperienza che unisce adrenalina pura a scenari montani incontaminati. Al termine della giornata, i più coraggiosi potranno scegliere tra un giro in go-kart su circuito ghiacciato e un’avventurosa notte in tenda. Le guide alpine di Livigno, infatti, propongono un bivacco contemplativo in cima al Madonon, rigorosamente sotto zero.

La stagione invernale 2024-25 a Livigno – che inizierà ufficialmente il 30 novembre con l’apertura degli impianti e sabato 26 ottobre con l’apertura dell’anello tecnico di sci di fondo – è ormai alle porte. Lo sport e i grandi eventi – come i tanto attesi Giochi Olimpici MIlano Cortina 2026 – sono da sempre motivo di orgoglio per Livigno, e insieme alla proposta di alta qualità con tanti servizi, l’accogliente ospitalità, la cura dei dettagli, la visione innovativa e l’ascolto degli operatori sono gli elementi fondamentali per la nuova veste della destinazione. ’Alpine Energy, at the highest level’ sono due concetti semplici ma che racchiudono efficacemente l’essenza livignasca e che saranno il fil rouge di tutti i cambiamenti che affronterà la località nei prossimi anni per avvolgere e far respirare a tutti il nuovo posizionamento, basato su tre pilastri principali: ’Powerfull’, ’Chic’ e ’Moving’.

Non distante da Livigno merita una vacanza in relax Bormio, rinomata per le sue terme millenarie, frequentate già in epoca romana, e per le sue piste da sci di livello internazionale anche protagoniste dell’appuntamento a cinque cerchi. Oltre ai tradizionali appuntamenti come ciaspolate, passeggiate a cavallo e fiaccolate notturne, quest’anno Bormio arricchisce la sua offerta con nuove esperienze entusiasmanti, tra cui il Jungle Snowpark, un innovativo playground per gli amanti del freestyle, e il 3000 Ski Sunrise, un imperdibile appuntamento all’alba sulla Cima Bianca, da cui è possibile ammirare una vista mozzafiato a 360 gradi su tutto l’arco alpino.