La tradizione della scultura nel legno

La Val Gardena è celebre per la tradizione della scultura in legno. Lo scultore Matthias Kostner (foto di Ilaria Traditi) proviene da una famiglia di artigiani con radici nel 1500 e presiede Unika, la Fiera dell’Arte giunta alla 31ª edizione che conta 42 membri, di cui 30 scultori, 8 pittori, 2 tornitori di legno e 2 fotografi, tutti residenti in loco. Ad Ortisei merita una visita Art52, l’Esposizione dell’Artigianato Artistico Gardenese al palazzo dei congressi: 52 artisti offrono una panoramica della produzione gardeneseo. Qui arrivano inoltre aspiranti scultori da tutto il mondo per frequentare la Scuola professionale per l’Artigianato artistico, l’accademia estiva o altri corsi di specializzazione.