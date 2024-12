La città saluta il nuovo anno con un mix di eventi. Oltre 150 appuntamenti che spaziano dalla grande musica alla tradizione popolare, passando per il cinema

Rimini si prepara a salutare il 2024 con una formula che unisce tradizione, innovazione e un ricco calendario di eventi, confermandosi una meta ideale anche nei mesi più freddi. ’Il Capodanno più lungo del mondo’, il format che da 14 anni anima il cuore della città romagnola proietta Rimini in un’atmosfera di festa che durerà da fine novembre fino all’Epifania.

Con oltre 150 appuntamenti distribuiti su 50 giorni, il Capodanno di Rimini propone un mix di eventi che spaziano dalla grande musica dal vivo alle performance artistiche, passando per il teatro, il cinema e le tradizioni popolari. Il clou della festa si concentrerà nel centro storico, dove piazza Malatesta, con il suggestivo sfondo di Castel Sismondo, ospiterà tre grandi concerti: Irene Grandi il 29 dicembre, Elio e le Storie Tese il 30 e Vinicio Capossela la notte del 31 dicembre.

A questi si affiancheranno il dj set in piazza Cavour, due spettacoli dell’ormai celebre ’Incendio del Castello’, e una serie di eventi diffusi che coinvolgeranno teatri, musei e altri spazi cittadini. Tra le novità di quest’anno, il Teatro Galli si trasformerà in un jazz club, mentre il Teatro degli Atti accoglierà la musica latino-americana. Non mancheranno momenti dedicati al cantautorato alla Domus del Chirurgo, un party con quartetto d’archi al Museo della Città e un omaggio al cinema presso il Fulgor, dove saranno allestiti una sessione fotografica di Enrico De Luigi e un’installazione nel cortile della Biblioteca Gambalunga.

Il format punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo, con proposte adatte a ogni fascia d’età. Tra le altre iniziative, spiccano il grande presepe di sabbia a Marina Centro, l’Ice Village con pista di pattinaggio e tendone da circo, e l’opera lirica al Teatro Galli, che ospiterà ’L’Elisir d’amore’ di Donizetti il primo, il 2 e il 4 gennaio.

Due rassegne cinematografiche arricchiranno il programma culturale, con ospiti del calibro di Gabriele Salvatores, Lella Costa e Roberto Mercadini. Inoltre, il tradizionale corteo dei Re Magi concluderà le festività il giorno dell’Epifania. Gli hotel aperti saranno circa 450-500, con pacchetti ed eventi pensati per prolungare il soggiorno dei turisti. Anche l’entroterra sarà coinvolto, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze storiche e naturali della zona.

Sul fronte della promozione, ’Visit Rimini’ sta lavorando a campagne mirate su Google e social media, con un video teaser sulle festività natalizie che verrà lanciato l’8 dicembre e un video di auguri il giorno di Natale, protagonisti i volti della campagna promozionale. La decisione di spostare il fulcro degli eventi dal tradizionale piazzale Fellini al centro storico risponde a ragioni logistiche ed economiche. Con un investimento complessivo di 700mila euro, finanziato in parte dall’imposta di soggiorno, Rimini si conferma un modello di promozione turistica capace di valorizzare non solo la stagione estiva, ma tutto l’anno.