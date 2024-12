IN PIAZZA. IL DIVERTIMENTO. NON HA ETÀ

Il Capodanno è una buona occasione per concedersi, con i propri amici o con la propria dolce metà, qualche giorno di fuga durante le Festività. La nostra penisola, grazie ai suoi variopinti paesaggi, offre diverse opportunità in grado di soddisfare i gusti di tutti e tutte. Da Nord a Sud, la certezza è una sola, le Piazze dei capoluoghi ospitano il concertone di fine anno. Il concerto della Rai si tiene quest’anno a Reggio Calabria, come annunciato dal presidente della regione Occhiuto. Il cast è top secret, noto solo il conduttore Marco Liorni. Il lungomare dovrebbe essere la location del grande evento. A Rimini dieci giorni di festa: musei gratuiti e aperti dalle 21 del 31 dicembre e alle 24 l’imperdibile ’incendio’ del castello maltestiano. A Trieste, si aspetta la prima alba per tuffarsi insieme e inaugurare così il nuovo anno. A Genova in onda il concerto Mediaset condotto da Federica Panicucci.

Tra gli ospiti Albano, Orietta Berti, Leo Gasman e presente sul palco anche tutta la scuola di Amici di Maria De Filippi. Diversi i collegamenti anche con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenta le esibizioni di Eral Meta, Coez e Frah Quintale. Imperdibile a Lecce il folklore in Piazza e necessario nei giorni a seguire, perdersi tra la Basilica di Santa croce e l’Anfiteatro romano.

Lazza, Blanco e Francesca Michelin gli ospiti d’onore del concerto al Circo Massimo nella Capitale. A Napoli la festa si fa grande. Concerto in Piazza Plebiscito in onore di Pino Daniele. Opsite d’eccellenza: Loredana Bertè. Si continua poi sul lungo mare da dove è possibile ammirare lo splendido gioco di fuochi d’artificio che colorano la città. A Milano il centro della festa è Piazza Duomo, tuttavia per chi cerca un divertimento senza sosta, il Fabrique è il luogo ideale. Ospiti del club, radio 105.

A Venezia, dopo una passeggiate lungo le calle e una traversata dei canali in gondola, il teatro de La Fenice con suo il concerto dà il benvenuto al nuovo anno a partire delle 16 del 31 dicembre. Zucchero invece incanta Olbia, dalle 22.30 al Molo Brin, seguito, a partire dalla mezzanotte, dal dj set con Salmo. Ma l’evento da non perdere è la tradizionale traversata in mare dei cinquanta Babbo Natale e della Befana, evento coreografico di grande impatto visivo.

A Palermo, in Piazza Politeama si esibisce la popstar Elodie che illumina con le sue note e le sue canzoni le ultime ore del 2024. Non importa il luogo, ciò che conta è farsi incantare dalla serata, essere parte della festa nella notte più magica dell’anno. Chi ben comincia è già a metà dell’opera in fondo.