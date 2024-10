Il Santuario della Madonna dell’Ambro, nel cuore dei Monti Sibillini a pochi chilometri da Montefortino, è il più antico delle Marche, risalente all’anno Mille, e sorge lungo il corso del fiume Ambro, in una sensazionale vallata immersa nel foliage autunnale. Su di esso e sui dintorni esistono non poche leggende, tra cui quella secondo cui la Vergine Maria apparve a una pastorella muta restituendole miracolosamente la parola, oltre alla celebre Sibilla degli Appennini. L’architettura dell’edificio, di stile romanico, ha subìto modifiche nel corso dei secoli, mescolando elementi barocchi e neoclassici. All’interno vi sono un altare in marmo dedicato alla Madonna e numerosi affreschi.