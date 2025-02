Girare la Spagna è più facile coi biglietti combinati treno-aereo

Ita Airways e Iryo, società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS) e attiva nell’Alta Velocità ferroviaria spagnola, hanno siglato un accordo per offrire un'esperienza di viaggio innovativa e sostenibile, con una soluzione integrata di viaggi combinati treno + aereo tra l'Italia e la Spagna.

Grazie a questa partnership, i viaggiatori avranno la possibilità di prenotare in un’unica soluzione il loro itinerario, combinando il treno ad alta velocità Frecciarossa operato da Iryo con i voli di Ita Airways.

Un passo avanti per la connettività

Il nuovo accordo consentirà ai viaggiatori in partenza dall’Italia di raggiungere con il Frecciarossa destinazioni spagnole come Cordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga, città che non sono attualmente direttamente collegate dai voli della compagnia aerea. D'altro canto, i passeggeri di Iryo, avranno la possibilità di accedere a oltre 20 aeroporti italiani, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli, senza doversi preoccupare di prenotare due differenti mezzi di trasporto.

Questa soluzione, che unisce la comodità del treno con la velocità e l'efficienza dei voli, è pensata per facilitare gli spostamenti tra i due Paesi, riducendo al contempo le emissioni di CO2 e promuovendo una mobilità sostenibile. Il nuovo sistema di viaggio intermodale, infatti, si inserisce in un contesto europeo più ampio, dove il treno funge da connettore tra le principali metropolitane e città, contribuendo così alla realizzazione di un sistema di trasporti più ecologico e interconnesso.

Sostenibilità e innovazione

“La nostra visione è quella di promuovere una mobilità senza soluzione di continuità tra i vari Paesi europei – dice Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di FS -. Il treno come strumento di connessione tra le principali città è al centro della nostra strategia, che mira a ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità della vita delle persone. Il Piano Strategico 2025-2029 prevede un incremento del volume dei passeggeri del 40%, con FS International come attore principale nel rafforzamento del business internazionale”.

Anche Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways, sottolinea l'importanza di questa collaborazione, dicendo: “Questo nuovo accordo con Iryo, società del Gruppo Fs, rappresenta un importante ampliamento dell'offerta per il mercato spagnolo e rafforza l'impegno di Ita Airways verso il prodotto intermodale, mettendo in luce i valori e le ambizioni che guidano la nostra strategia: sostenibilità, innovazione e centralità del cliente. Il nostro obiettivo è permettere una più efficiente connettività tra la Spagna e l'Italia, garantendo collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, via Madrid e Barcellona, verso sette destinazioni in Spagna”.

Un futuro intermodale

L'accordo tra Ita Airways e Iryo non solo amplia l'offerta di trasporto tra Italia e Spagna, ma segna anche un significativo passo verso un sistema di mobilità intermodale che integra diversi mezzi di trasporto, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di viaggio e ridurre l'impatto ambientale. Con il treno che diventa parte integrante dell'esperienza di viaggio aereo, questa nuova collaborazione offre ai passeggeri un servizio innovativo, semplificando e velocizzando gli spostamenti tra i due Paesi in maniera più sostenibile. La possibilità di acquistare un biglietto unico che combina treno e aereo rappresenta un vantaggio concreto per i viaggiatori e un chiaro segno dell'evoluzione del settore verso un modello di mobilità sempre più interconnesso e rispettoso dell'ambiente.