Royal Air Maroc festeggia 50 anni in Italia con oltre 40 voli settimanali

Mezzo secolo di presenza di Royal Air Maroc in Italia e prosegue la crescita. La compagnia di bandiera del Marocco e parte di Oneworld dal 2019 continua alla sua espansione in Italia, con più di 40 voli settimanali. Nel 2024 è stato inaugurato il volo diretto Napoli-Casablanca.

Sono sei gli aeroporti raggiunti ogni settimana Torino Caselle, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Bologna G. Marconi, Roma Fiumicino e Napoli Capodichino. La leadership della compagnia è caratterizzata da tre elementi: non solo il turismo esperienziale, ma anche la creazione di un’offerta corporate su misura per le aziende italiane e internazionali e il turismo sportivo con golf, padel e surf. Il piano di sviluppo continua con rotte in nuovi continenti, nuovi aeromobili già operativi e servizi avanzati. Previsto l’incremento delle rotte con mete inedite con l'inaugurazione di due pietre miliari come Sud America e Asia e la crescita nell’area nordamericana a dicembre 2024 sono state lanciate le tratte per San Paolo in Brasile e Toronto in Canada, mentre a gennaio 2025 ha preso il via il volo verso la Cina, con destinazione Pechino.

I voli avviati di recente saranno seguiti nel 2025 da ulteriori nuovi collegamenti e da un incremento delle frequenze verso destinazioni chiave. Le tratte appena avviate si sommano ai collegamenti operati Royal Air Maroc, tramite il proprio Hub sul Terminal 1 di Casablanca, verso le principali città del Marocco e una vasta rete internazionale in Africa Subsahariana, Europa e Nord America. Piano di sviluppo con il quadruplicamento del numero di aerei entro il 2037. Si sono aggiunti due nuovi Boeing 787-9 dreamliner. Non solo crescite di rotte e della flotta, la compagnia investe costantemente ingenti risorse per l’implementazione di infrastrutture moderne e servizi avanzati all’aeroporto di Casablanca, migliorando l’esperienza dei passeggeri con nuove lounge, aree relax e spazi dedicati a famiglie e minori non accompagnati rispecchiando i valori di accoglienza e ospitalità della cultura marocchina.

La compagnia aerea si impegna nella salvaguardia dell’ambiente, in occasione della COP28 a Dubai e in collaborazione con Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburant), la compagnia ha effettuato il primo volo commerciale a emissioni zero dell’Africa. Decollato dall’aeroporto Mohammed V di Casablanca, è atterrato tre ore e mezzo dopo all’aeroporto Blaise Diagne di Dakar. Con 300 passeggeri a bordo e operato con un Boeing 787-9 Dreamliner, ha utilizzato 9 tonnellate di SAF (Sustainable Aviation Fuel), che ha coperto circa il 40% del fabbisogno di carburante, generando una riduzione di quasi 23 tonnellate di CO2. Le restanti emissioni sono state compensate da Royal Air Maroc nell’ambito del programma volontario della Fondazione Mohammed VI per la protezione dell’ambiente.