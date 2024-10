Fuga d’autunno alle Mauritius: un paradiso tra mare e natura

L’isola del dodo, sospesa tra Africa e Oceano Indiano, Mauritius è un'alchimia unica di popoli, paesaggi, colori e magia, tanto che Mark Twain scrisse che "fu creata prima del paradiso", ed è facile intuire perché. La sua bellezza risiede non solo nelle spiagge candide e nelle acque turchesi, ma anche nella ricchezza culturale e nella varietà di attività che offre tutto l’anno. Gli oltre 300 km di costa protetta dalla barriera corallina, invitano al relax e agli sport acquatici. Tra le spiagge da sogno, spiccano quelle a nord, come Trou-aux-Biches e Mont Choisy, ideali per il mare calmo e perfette per lo snorkeling. Altrettanto suggestive sono le spiagge a est, tra cui Belle Mare e la Île aux Cerfs, mentre le coste selvagge del sud, come Pointe d’Esny e Gris Gris, offrono paesaggi mozzafiato. Anche l’ovest dell’isola attrae visitatori da tutto il mondo, specialmente surfer e kite surfer.

Snorkeling, immersioni e surf

Le principali attrattive qui sono sicuramente il mare e la costa, lambita da acque calme e limpide grazie alla presenza della barriera corallina, ricca di vita e colori. Mauritius gode di un clima tropicale durante tutto l’anno, con due stagioni principali. Da novembre a maggio, le temperature sono più elevate e l’umidità è alta. Da maggio a ottobre, il clima è più fresco e asciutto. Il momento migliore per lo snorkeling e le immersioni subacquee è tra novembre e marzo, quando l’acqua è particolarmente trasparente con una temperatura di circa 26°C. Da ottobre ad aprile le immersioni sono spettacolari dato che i grandi banchi di pesci si avvicinano all’isola lungo tutto il perimetro in cerca di prede. Da giugno ad agosto, le tavole da surf popolano i mari grazie alla costante presenza degli Alisei che soffiando da sud-est trasformano l’isola in un paradiso per chi ama cavalcare le onde.

Non solo mare

L’isola è un incanto non solo per chi ama il mare. Oltre alle attività acquatiche, è da non perdere lo spettacolo che offre la natura: con una foresta tropicale e formazioni geologiche uniche, come le Terre Colorate di Chamarel. Le possibilità sono infinite: dalle escursioni nell’entroterra alle gite in barca verso gli isolotti minori, Mauritius è tutta da scoprire.

Nel lusso del Constance Sakoa Boutik

Tra le novità di Mauritius per il 2024, il Constance Sakoa Boutik è un boutique hotel situato a Trou-aux-Biches, una delle spiagge più incantevoli dell’isola. Con il suo recente restyling, l’hotel offre un ambiente esclusivo con 16 camere eleganti immerse in giardini tropicali. La struttura si distingue per l’architettura e l’attenzione ai dettagli, combinando comfort e lusso discreto con l’autenticità mauriziana.

Ozio e attività qui si intrecciano. Tra le diverse attività acquatiche a cui dedicarsi ci sono kayak, paddle e pedalò, e non mancano i tour in barca con fondo di vetro per osservare la fauna marina. Per chi preferisce il relax, l’hotel offre trattamenti benessere al Constance Wellness Kiosk, un vero rifugio di pace con vista sull’Oceano Indiano. È questa anche la location perfetta per eventi romantici, come matrimoni intimi in riva al mare.

Echo Privilege Club

Constance Hotels & Resorts ha lanciato l’Echo Privilege Club, il primo programma fedeltà di un gruppo alberghiero mauriziano. Questo programma mira a offrire esperienze indimenticabili ai suoi membri, con quattro livelli di vantaggi esclusivi. In linea con la visione sostenibile del gruppo, il club promuove iniziative green come la conservazione delle mangrovie e delle tartarughe, la protezione della barriera corallina e la piantumazione di alberi endemici.