Dall’Alta Badia alla Val Gardena e all’Alpe di Siusi. Luoghi magici da vivere in questo scampolo d’autunno o quando la neve apre la stagione degli sport ‘bianchi’

Dolomiti Superski è il nome della rinomata associazione che conta ben 12 comprensori sciistici delle Dolomiti, a cui si può accedere con un unico skipass. Ci troviamo in Alto Adige, meta tra le più amate per l’autunno e l’inverno, sia per quanto riguarda il foliage che per la neve attesa da dicembre in poi (talvolta anche prima). Escursioni, ciaspole, sci alpino e di fondo, slittini ed altre attività per adulti o bambini attendono i turisti per la stagione in arrivo, che peraltro quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario del Dolomiti Superski.

Plan de Corones, l’Alta Badia, la Val Gardena con l’Alpe di Siusi, la Val di Fassa e Carezza, il comprensorio sciistico 3 Cime, la Val di Fiemme – Obereggen e infine Rio Pusteria con la città di Bressanone sono le zone interessate dallo skipass unico, che permetterà di spostarsi da un’area all’altra nel massimo comfort, facilità e velocità, sia ad alta quota che in valle. L’apertura generale degli impianti è fissata come sempre l’ultimo sabato di novembre, sebbene le specifiche date variano di poco in base alla località, in ogni caso non oltre il 7 dicembre. Al di fuori dell’alta stagione, non mancano le promozioni interessanti da prendere in considerazione, come Dolomiti Super Première, Dolomiti Springdays e Superski Family, lo skipass per la famiglia sempre attivabile.

Tra le novità di quest’anno segnaliamo lo skilift Palmer in Val Gardena, che andrà a sostituire quello precedente, e la seggiovia Plateau a otto posti a Plan de Corones; quest’ultimo, con ben 121 km di piste e 31 moderni impianti di risalita, è considerato il polo sciistico numero uno dell’Alto Adige, attrezzato, moderno e adatto a ogni livello, grazie anche ad alcune attività pensate per i più piccoli. È però il connubio tra arte, enogastronomia e montagna a caratterizzare Plan de Corones: a maggio è stata inaugurata la Via Artis, sono presenti due importanti musei a 2.275 metri di quota (il Messner Mountain Museum Coronese e il LUMEN - Museum of Mountain Photography) e si può pranzare presso l’AlpiNN - Food Space & Restaurant dello chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler, sospeso sulle vette innevate davanti a un panorama sensazionale.

L’Alto Adige a novembre e dicembre non è però soltanto sci e sport invernali; le cose da fare e le attrattive da vedere sono davvero molte. Ovviamente nel periodo natalizio le città sono prese d’assalto per i mercatini, eppure hanno tanto da offrire in qualsiasi stagione; a Brunico, ad esempio, consigliamo la visita del castello, che ospita il quinto museo della montagna MMM Ripa, sempre a cura di Reinhold Messner. In questo periodo il sentiero che porta dalla città vecchia alla sommità della collina si veste di un acceso foliage; vale una tappa anche la chiesa parrocchiale, sede di installazioni di arte contemporanea. La Valle di Casies è un paradiso al di fuori del turismo di massa, quieta e di straordinaria bellezza. Infine, l’intero Alto Adige è disseminato di laboratori e atelier di artisti, con un’importante tradizione per quanto riguarda la scultura in legno in Val Gardena. Ogni altra info su www.suedtirol.info