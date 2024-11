Collezionismo che passione!. Mercatini al top

Nella sede del Museo Diocesano ’Francesco Gonzaga’ di Mantova, in piazza Virgiliana 55, al coperto sotto il chiostro che circonda un ampio giardino interno, ogni terza domenica del mese si svolge, dalle 9 alle 18, il mercatino dell’antiquariato, del modernariato e del collezionismo di qualità, patrocinato dal Comune. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 17 novembre.

L’evento ’C’era una volta Gonzaga’ si tiene invece a Gonzaga in provincia di Mantova ogni quarta domenica del mese. Realizzato in collaborazione con il Circolo filatelico, numismatico e hobbistico della cittadina, è ritenuto uno dei mercatini dell’antiquariato più importanti d’Italia per qualità e numero di espositori, provenienti anche da altri Stati europei, come Austria, Francia e Germania.

A Gonzaga è possibile imbattersi in vere e proprie chicche. Che la caccia per i collezionisti abbia inizio!