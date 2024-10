Benvenuti nella patria dello Spritz

Campari o aperol? O forse è meglio al select o direttamente bianco? Come che sia, lo Spritz in Veneto è una cosa seria e la sua storia ha innumerevoli varianti. Certo è che esiste un luogo, nel cuore di Padova, dove sorseggiare il re degli aperitivi è un autentico piacere. Benvenuti al Caffè Pedrocchi, uno dei più antichi caffè italiani e da quasi 200 anni uno dei simboli indiscussi della città. Un locale noto anche per il ’Pedrocchino’, un caffè ’speciale’ con crema di menta fredda da bere senza cucchiaio rigorosamente!