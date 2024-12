Bancarelle ad Assisi. Tra luminarie e presepi

Tra i mercatini umbri più gettonati c’è quello di Assisi, icona di itinerari incentrati sulle tracce di San Francesco, patrono d’Italia. Presepi, concerti, mostre e spettacoli sono il cuore della manifestazione ’Natale ad Assisi’ che si svolge dal 7 dicembre fino all’Epifania. Tante le iniziative in programma fra tradizione e spiritualità, con lo sguardo rivolto al ’Cantico delle Creature’, primo testo poetico in lingua volgare italiana, scritto da Francesco d’Assisi nel 1225. Le luminarie natalizie saranno collocate in piazza del Comune e nelle vie del centro storico e, per oltre un mese, l’intera città sarà inondata di luce, segno di speranza, con suggestive illuminazioni scenografiche su chiese e monumenti. Fino al 6 gennaio i Mercatini di Natale in piazza del Comune metteranno in mostra prodotti artigianali e natalizi di qualità.