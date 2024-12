Arte per tutti . Esperienza tattile e Lis a Firenze

La Galleria dell’Accademia di Firenze, martedì 3 dicembre, organizza – in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità – dei percorsi dedicati a utenti con limitazioni alle funzionalità visive e uditive. L’iniziativa prevede due visite mattutine, una prima alle 9 e una seconda alle 11, per approfondire la ricerca artistica di Michelangelo attraverso l’esplorazione tattile del San Matteo.

È possibile toccare la statua con guanti, scoprendo così i diversi segni laciati dagli strumenti e analizzare le proprietà espressive del materiale. L’eperienza può ospitare fino a 4 partecipanti, più gli accompagnatori. Nel pomeriggio invece si prosegue con Sculture in Accademia, visita guidata in Lis (Lingua italiana dei segni) articolata su due turni, alle 14 e alle 16, in cui si analizzano le potenzialità espressive della materia e della tecnica attraverso il confronto tra le opere di Michelangelo e il modello in terra cruda del Ratto delle Sabine di Giambologna.

"Si tratta di un progetto pilota – dice Coco, storica dell’arte e responsabile dei Servizi educativi e Accessibilità della Galleria– e per la prima volta l’esperienza tattile è senza barriere, permettendo il contatto diretto con l’opera. Anche le visite in Lis rappresentano una novità per il museo".