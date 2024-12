Alla scoperta di un’antica tradizione ‘straordinaria’

Torna l’evento con ’Straordinarie Natività’, una serie di visite guidate ai luoghi più affascinanti della provincia di Varese e del Ticino. ’Archeologistics’ presenta un ciclo di appuntamenti per andare alla scoperta di un patrimonio artistico spesso poco conosciuto, ma di grande valore. Venerdì 6 dicembre nella Chiesa di S. Ambrogio, in località Molina a Barasso si va alla scoperta de ’La Natività ritrovata. Nella piccola ed isolata chiesetta durante i lavori di restauro, è tornata alla luce una Natività. Una settimana dopo la destinazione è la Chiesa di Sant’Agnese, Somma Lombardo. Venerdì 20 dicembre è in programma la visita alla Sala Veratti dei Musei Civici di Varese con ’Un presepe nel centro di Varese’. Il 3 gennaio, porte aperte al Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese per ’Natività antiche e contemporanee’. Un viaggio dal romanico a oggi attraverso le opere custodite nel museo e che rappresentano la Natività.