Al Castello di Strassoldo ‘Magici Intrecci’ d’autunno

Nel cuore del piccolo e affascinante villaggio di Strassoldo, in provincia di Udine annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, a breve distanza dalle città Unesco di Aquileia e Palmanova, si trovano due gemme antiche del Friuli Venezia Giulia: i castelli gemelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto. Questi complessi castellani, che uniscono al fascino della storia quello dell’incantevole ambiente naturale in cui sono incastonati, sono ancora oggi custoditi dalla stessa famiglia che li ha costruiti più di mille anni fa.

Una piacevole occasione per visitare questi luoghi è il week end dell’11, 12 e 13 ottobre, quando torna al Castello di Strassoldo di Sopra – aperto per l’occasione al pubblico – la suggestiva mostra mercato ’Magici Intrecci Autunnali’, con un programma ricco e coinvolgente. Durante le rassegne ’Magici Intrecci’, che si tengono in primavera e in autunno dal 1998, il Castello di Strassoldo di Sopra si trasforma infatti in una suggestiva cornice, veramente unica nel suo genere. Qui, il visitatore trova circa 120 artigiani con prodotti rigorosamente fatti a mano (dagli arredi ai gioielli, dai capi artigianali unici alle opere d’arte), piccoli produttori agricoli e vivaisti provenienti da tutta Italia. Potrebbe essere l’occasione perfetta per cercare per tempo regali natalizi non banali e difficili da trovare altrove.