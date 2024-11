L’Umbria dai mille colori: 5 luoghi per immergersi nel foliage più bello

Finalmente l’autunno è entrato nel pieno del foliage anche nell’Italia centrale, dove le chiome tardavano a mutare per via del clima mite. Novembre e inizio dicembre sono quindi i mesi migliori per godersi questo spettacolo della natura, magari accompagnandolo con feste e sagre, appuntamenti enogastronomici, prodotti tipici e altre attività per persone di tutte le età.

Per chi ama le passeggiate in compagnia o momenti di convivialità tra attività fisica e buon cibo consigliamo di consultare il sito di Valle Umbria Trekking, associazione di escursionismo e ambiente che favorisce la conoscenza e la valorizzazione del territorio umbro, ripercorrendone storia e tradizioni. La loro modalità di approccio alla camminata è quella del turismo slow, senza mai eccedere negli sforzi e con la volontà di incentivare la socialità, oltre allo sport.

Tra gli appuntamenti da non perdere nelle varie località della regione, ricordiamo le molte iniziative legate all’olio, che in Umbria costituisce un prodotto di eccellenza: questo è il periodo perfetto per visitare i frantoi in funzione e portarsi a casa l’olio novello di alta qualità. Ne sono un esempio la Festa dell’Olio a Paciano dal 29 novembre all’1 dicembre e quella di Montecchio il 23 e 24 novembre. Segnaliamo poi Taverna Sapori d’autunno a Sismano, non lontano da Todi, una festa che si tiene dal 22 al 24 e poi dal 28 all’1 dicembre con gustose pietanze da consumare in locali al coperto riscaldati. Dall’8 dicembre vale invece la pena visitare il suggestivo Presepe di Corciano, mentre sempre a proposito di specialità gastronomiche suggeriamo MielinUmbria a Foligno sempre il 23-24 e ovviamente l’Eurochocolate, che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario, a Perugia fino al 24 novembre.

Info: www.umbriatourism.it; www.valleumbriatrekking.it