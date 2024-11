Foliage: 10 mete imperdibili in Italia

Complice la fine del gran caldo e l’arrivo della stagione del foliage, la voglia di stare all’aria aperta non si ferma anche se le giornate sono più corte e il cielo si copre di nuvole grigie: il turismo slow e outdoor guadagna sempre più popolarità tra i viaggiatori italiani ed europei, come evidenziato dall’Osservatorio Bit sui dati Eurostat-European Travel Commission.

Nel periodo ottobre 2023 - marzo 2024, circa 21,7 milioni di turisti europei hanno scelto viaggi all’aria aperta, il 17% del totale, confermando il successo di un modo di viaggiare in sintonia con la natura, lontano dalla frenesia delle città. L’autunno è il periodo ideale per ritrovare l’armonia con sé stessi e la natura; le foglie degli alberi cambiano colore, dal rosso all’arancio al dorato, creando un caleidoscopio di sfumature. Il foliage è uno spettacolo affascinante, perfetto per piacevoli passeggiate nei boschi o esperienze all’aria aperta. Ma cosa significa "foliage"? Il termine ormai adottato anche in Italia, è diventato un richiamo turistico per chi cerca di immergersi nei paesaggi naturali in questa stagione affascinante. Ecco quindi 10 mete per lasciarsi ispirare.