Da poco nel Regno Unito si possono vedere le balene in tour organizzati sia a piedi che in traghetto al largo dell’Oceano Atlantico. Si tratta dell'Hebridean Whale Trail, attorno alle Isle Ebridi. È stato l’ente pubblico Hebridean Whale and Dolphin Trust a sviluppare l’iniziativa, dato che il turismo legato all’osservazione di balene e cetacei è in grande crescita e dato che la zona attorno alle isole è un vero paradiso per gli amanti del whalewatching. Si tratta di una meta davvero entusiasmante.

Balene e delfini in Scozia

La costa occidentale scozzese è uno dei posti migliori in Europa per avvistare balene, delfini e focene dalla terra e si possono vedere tursiopi e delfini comuni, focena, balenottere e orche assassine. Con questa iniziativa il Regno Unito entra così nella mappa delle destinazioni migliori per osservare la fauna marina, elevando le Ebridi a spot di livello mondiale per il whalewatching.



Il percorso comprende 33 siti attraverso l'arcipelago delle Ebridi e lungo la costa occidentale della Scozia. Si va da Clyde a Cape Wrath a nord e ad ovest fino a St Kilda. Chiaramente gli avvistamenti non possono essere garantiti, ma in genere c'è una buona possibilità di vedere lo spettacolo degli animali marini in movimento. Anche perché la regione ospita oltre un quarto delle specie di balene e delfini di tutto il mondo. Andasse male, la costa delle Ebridi pullula di altri esemplari di fauna selvatica come squali elefante e foche.



Osservazione della fauna e attività di volontariato

L’idea dell’Hebridean Whale and Dolphin Trust è quella di coinvolgere i turisti in attività di conservazione marina, agendo in veste di volontari per osservare, identificare e registrare la fauna marina da terra o in traghetto. E poi passare dai centri dell’ente lungo il percorso per conoscere meglio la storia, la natura e la cultura delle comunità.



C’è un sito Web con mappa interattiva per esplorare il nuovo Hebridean Whale Trail.