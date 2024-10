Terme di Saturnia: la prima spa d’Italia, tra le migliori in Europa

Le Terme di Saturnia conquistano un importante riconoscimento. Nelle classifiche finali di Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024, Terme di Saturnia Natural Destination. Il tempio di longevity naturale incastonato nel cuore della Maremma toscana, raggiunge il 1° posto tra le strutture italiane e il 7° in Europa nella categoria “Destination Spas”.

I Readers’ Choice Awards sono il riconoscimento d’eccellenza più longevo e prestigioso nel settore dei viaggi: quest’anno, per la prima volta, Condé Nast Traveller ha scelto di realizzare sondaggi separati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e un sorprendente numero di 126.790 lettori britannici ha condiviso con entusiasmo le proprie esperienze di viaggio per fornire un’istantanea completa dei luoghi in cui non vedono l’ora di tornare.

Terme di Saturnia

"Questo riconoscimento internazionale - commenta il direttore denerale Antonello Del Regno - testimonia l'impegno costante e la passione con cui lavoriamo quotidianamente per affermare Terme di Saturnia Natural Destination come un'eccellenza nel mondo dell'ospitalità e del benessere. Il merito del premio va a tutto il team, che contribuisce a far vivere l’unicità di questo luogo straordinario e della sua potente acqua termale, una risorsa preziosa e unica al mondo, che sgorga da una millenaria sorgente."

Il premio si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti, dai Travel+Leisure World’s Best Awards 2022 e 2023 ai Condé Nast Traveller’s 2021 Readers’ Choice Awards, che negli ultimi anni hanno visto Terme di Saturnia confermarsi al vertice di classifiche mondiali, come riferimento dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale nel settore.

Terme di Saturnia Natural Destination, resort 5 stelle, è celebre per la sua sorgente millenaria che sgorga a una temperatura costante di 37,5°C. Le acque termali, note per le loro proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e dermatologiche, hanno attratto visitatori per oltre 3000 anni. Il resort offre un’esperienza completa di relax e lusso, con una SPA che combina trattamenti termali, innovativi e la Linea Cosmetica Active Beauty a base di Bio-Plancton, un campo da golf a 18 buche, e due ristoranti raffinati, tra cui il 1919 Restaurant, il più antico della Maremma. Affiliato a "The Leading Hotels of the World" e "Starhotels Collezione", Terme di Saturnia è considerato un’icona nel mondo dell’ospitalità e del wellness, grazie anche al Parco Termale, tra i più grandi d’Europa. Con il Terme di Saturnia Method, che integra medicina, alimentazione, trattamenti e naturopatia, il resort è un’eccellenza nel settore del turismo del benessere.