Gardaland Magic Winter: con Music on Ice tutti sui pattini

Con Gardaland Magic Winter ha preso il via ufficialmente la stagione natalizia, tra atmosfere suggestive e spettacoli dal vivo, del parco di divertimenti del lago di Garda.

Fino al 6 gennaio, le attrazioni di Gardaland Park rimarranno il cuore dell’esperienza, da quelle fantasy per i più piccoli alle adventure fino a quelle più adrenaliniche. Ad inaugurare l’ingresso tutti i giorni, con ‘Il giorno più speciale’, Prezzemolo e Aurora accompagnati da danze spettacolari e una pioggia di coriandoli, ma anche con la street animation Peppa Pig, CoComelon, i 44 Gatti e tanti personaggi.

Gardaland Magic Winter 2024

Music on ice: tutti a pattinare

Tra le novità di questa edizione, ‘Music on Ice’ permetterà ai visitatori di pattinare su una scenografica pista di ghiaccio accompagnati da un’orchestra dal vivo, composta da voce, pianoforte, contrabbasso e batteria. Le tradizionali melodie delle “Cornamuse d’inverno” risuoneranno, invece, lungo i viali, regalando un’atmosfera unica e suggestiva.

Music on ice

Magicamente Natale

Sul fronte degli spettacoli, il Teatro della Fantasia accoglierà ‘Magicamente Natale’, dove un mago speciale mostrerà come anche una letterina a Babbo Natale può trasformarsi in un sogno straordinario. Con ‘2.Zero’ al Gardaland Theatre, tra nuove coreografie ed effetti speciali, tornerà protagonista il fauno Flauto, un’avventura inedita per salvare il villaggio dalla Regina dal Cuore di Ghiaccio. I più piccoli non potranno perdersi il Magico Villaggio di Babbo Natale, dove gli elfi li guideranno nella scrittura della letterina e nel magico incontro con Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere i loro desideri davanti al caldo fuoco del camino. Alle 18:00 ogni sera sarà il momento di ‘Sparkling’: l’iconico Albero di Prezzemolo prenderà vita con un affascinante spettacolo in videomapping di luci e suoni, concludendo la giornata con un’esperienza indimenticabile.

Lo spettacolo ‘Sparkling’

Capodanno Veglionissimo Jungle Dreams

Gardaland Resort offrirà un Capodanno speciale con il Veglionissimo edizione Jungle Dreams, un evento esclusivo nei ristoranti a tema: al Wonder Restaurant (per chi alloggia al Gardaland Hotel) o al Tutankhamon Restaurant (per chi alloggia al Gardaland Adventure Hotel), tra menù gourmet e intrattenimento per tutta la famiglia. La partecipazione è vincolata ad un soggiorno di almeno 2 notti presso gli hotel del Resort.

Gardaland Magic Winter: giorni e orari

Nel periodo di Gardaland Magic Winter il Parco resterà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10:30 alle 18:00. Aperture straordinarie nei giorni 23 e 24 dicembre. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre e fino al 6 gennaio Gardaland resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 18:00.