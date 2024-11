Il Gladiatore II è al cinema: scopri le 5 arene più famose al mondo

Dopo oltre due decenni dall’uscita del film cult Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott e vincitore di cinque Premi Oscar, il regista britannico ci riporta al cinema nel mondo dell'antica Roma con Il Gladiatore II, atteso sequel dell’opera che nel 2000 aveva incantato pubblico e critica con la storia epica di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe e reso ancora più suggestivo grazie alle musiche di Hans Zimmer.

Il nuovo capitolo, Il Gladiatore II, uscito in questi giorni nella sale cinematografiche d'Italia (dal 14 novembre 2024), si concentra sulla figura di Lucio, il giovane nipote dell'imperatore Marco Aurelio, che nel primo film aveva assistito alla caduta di Commodo e all’ascesa morale del gladiatore Massimo. Il cast del sequel vede l’attore irlandese Paul Mescal, candidato all’Oscar per Aftersun, nel ruolo del protagonista Lucio. A lui si affiancano nomi di spicco come Denzel Washington e Barry Keoghan, confermando un’impronta di alto livello per il progetto. Nonostante l’assenza di Russell Crowe, il personaggio di Massimo aleggia come figura centrale nella trama, influenzando le scelte e i destini dei nuovi protagonisti.

Le riprese, iniziate nel 2023 in Marocco e a Malta, hanno già attirato grande attenzione, alimentando le aspettative su un film che ambisce a superare la portata epica del suo predecessore. La pellicola riporta il pubblico nelle arene gladiatorie, gli 'stadi' creati 2mila anni fa dagli antichi romani per intrattenere il pubblico con combattimenti feroci e sanguinari tra i gladiatori, molte delle quali sono giunte sino a noi e sono tutt'oggi tra le mete turistiche più gettonate, a partire dal Colosseo, simbolo di Roma.

Ecco dunque i 5 anfiteatri più famosi al mondo, destinazioni imperdibili in Italia, Croazia, Francia e Tunisia, ideali per chi vuole scoprire l'eredità dei gladiatori. La 'classifica' su queste arene storiche è stata realizzata da TUI Musement, piattaforma di tour e attività di viaggio, che ha compiuto uno studio basato sui dati di prenotazione per la visita turistica degli anfiteatri di epoca romana, veri e propri gioielli architettonici giunti fino a noi, che sono stati teatro delle lotte tra gladiatori nel corso della storia in Italia, Francia, Croazia e Tunisia e che oggi sono icone delle rispettive città. Monumenti di dimensioni 'colossali' capaci ancora oggi di catapultarci idealmente nella storia e nella cultura romana.