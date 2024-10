Giornate Fai d’Autunno 2024: i 10 siti più visitati d’Italia

Con 386.000 visitatori, la tredicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, appena conclusa, ha segnato un nuovo record di partecipazione, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Questo risultato conferma il successo delle campagne di sensibilizzazione del Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), che sia in autunno sia in primavera, offrono appuntamenti imperdibili con l’apertura di centinaia di musei, castelli, palazzi e aree naturali in tutta Italia.

Il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 ha permesso a migliaia di persone di accedere gratuitamente a luoghi straordinari, molti dei quali solitamente chiusi al pubblico. Tra i più visitati spicca il Castello Ducale di Casoli, in provincia di Chieti, immerso nel paesaggio della Maiella. Al secondo posto, l’Ipogeo di Piazza del Plebiscito a Napoli, uno spazio sotterraneo mai aperto prima, situato a sei metri sotto la Basilica di San Francesco di Paola. A completare il podio, Palazzo Sciarra a Roma, un gioiello del Cinquecento, considerato un tempo una delle "quattro meraviglie di Roma".

L’edizione 2024 ha registrato la più alta partecipazione di sempre, e l’attenzione è già rivolta al prossimo anno. Il 2025 segnerà infatti il 50° anniversario del FAI, che celebrerà l'importante traguardo con l'obiettivo di aprire un numero ancora maggiore di beni. Ecco la top ten dei luoghi e dei beni Fai più visitati durante le Giornate FAI d’Autunno 2024:

I luoghi più visitati delle Giornate FAI d’Autunno

Castello Ducale di Casoli (Chieti) Ipogeo di Piazza del Plebiscito (Napoli) Palazzo Sciarra (Roma) Banca d’Italia (Bari) Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (Firenze)

I beni del FAI più visitati:

Parco Villa Gregoriana (Tivoli, Roma) Villa del Balbianello (Tremezzina, Como) Villa dei Vescovi (Colli Euganei) Palazzo Moroni (Bergamo) Villa Necchi Campiglio (Milano)

Con 700 siti aperti in 360 città italiane, tra ville, castelli, dimore storiche, fondazioni pubbliche, giardini e chiostri, le Giornate FAI d’Autunno hanno offerto un’opportunità unica per scoprire il volto più segreto e prezioso dell’Italia. Anche quest’edizione ha confermato la straordinaria partecipazione e il forte interesse del pubblico verso il patrimonio culturale del Bel Paese.