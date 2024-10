"Buona fortuna" in giro per il mondo: gli amuleti e le tradizioni culturali più affascinanti

Con circa 7.000 lingue parlate nel mondo, le tradizioni per augurare buona fortuna sono varie e radicate nelle diverse culture. Dalle espressioni verbali ai simboli portafortuna, ogni paese ha il proprio modo unico per augurare protezione e successo. Secondo uno studio condotto da Preply, la piattaforma online per l'apprendimento delle lingue, le espressioni e i portafortuna utilizzati per augurare "buona fortuna" sono diversi a seconda del paese e delle sue tradizioni culturali. Ma quali sono i simboli più famosi? E quali frasi si usano comunemente in vari paesi del mondo

I simboli portafortuna nel mondo

La mappa dei portafortuna in Europa

Ogni cultura ha i propri amuleti e simboli tradizionali, che si ritiene abbiano il potere di proteggere e portare fortuna. Ecco una panoramica dei simboli più iconici:

Cornicello (Italia): questo amuleto, noto anche come "corno napoletano", è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. Tra i talismani più antichi e conosciuti lo si può trovare in numerose botteghe artigiane del capoluogo partenopeo, sempre da offrire in dono. Da non perdere, ad esempio, quelle di San Gregorio Armeno, famosa via dei presepi ma anche, appunto, degli artigiani. Il cornicello è indossato come collana o portato con sé per protezione contro il malocchio e per attirare fortuna.

questo amuleto, noto anche come "corno napoletano", è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. Tra i talismani più antichi e conosciuti lo si può trovare in numerose botteghe artigiane del capoluogo partenopeo, sempre da offrire in dono. Da non perdere, ad esempio, quelle di San Gregorio Armeno, famosa via dei presepi ma anche, appunto, degli artigiani. Il cornicello è indossato come collana o portato con sé per protezione contro il malocchio e per attirare fortuna. Trifoglio e Quadrifoglio (Irlanda): il trifoglio irlandese è un simbolo associato alla buona sorte. Il quadrifoglio, raro e quindi più ricercato, è considerato un portafortuna speciale in molte culture, ma è in Irlanda che ha le sue radici più profonde.

il trifoglio irlandese è un simbolo associato alla buona sorte. Il quadrifoglio, raro e quindi più ricercato, è considerato un portafortuna speciale in molte culture, ma è in Irlanda che ha le sue radici più profonde. Acchiappasogni (Stati Uniti): originari delle culture native americane, gli acchiappasogni sono simboli di protezione. Si appendono sopra i letti per catturare i cattivi sogni e lasciare passare solo quelli buoni.

originari delle culture native americane, gli acchiappasogni sono simboli di protezione. Si appendono sopra i letti per catturare i cattivi sogni e lasciare passare solo quelli buoni. Rane (Australia): in Australia, le rane sono considerate simboli di abbondanza e fortuna, forse per la loro associazione con l'acqua, che rappresenta vita e crescita.

in Australia, le rane sono considerate simboli di abbondanza e fortuna, forse per la loro associazione con l'acqua, che rappresenta vita e crescita. Maneki-neko (Giappone): il famoso gatto della fortuna giapponese, il Maneki-neko, con una zampa alzata invita prosperità e successo, ed è spesso presente nei negozi e ristoranti per attirare clienti e denaro.

il famoso gatto della fortuna giapponese, il Maneki-neko, con una zampa alzata invita prosperità e successo, ed è spesso presente nei negozi e ristoranti per attirare clienti e denaro. Nazar (Turchia): questo amuleto blu a forma di occhio è utilizzato per proteggere contro il malocchio. È uno dei simboli più riconoscibili in Turchia e in molti altri paesi del Medio Oriente. Noto anche come occhio di Allah, il Nazar Bonjuk è il più famoso amuleto turco contro il “malocchio” e chi lo indossa lo fa per proteggersi dall’invidia. La parola nazar deriva dall'arabo e significa letteralmente "sguardo".

questo amuleto blu a forma di occhio è utilizzato per proteggere contro il malocchio. È uno dei simboli più riconoscibili in Turchia e in molti altri paesi del Medio Oriente. Noto anche come occhio di Allah, il Nazar Bonjuk è il più famoso amuleto turco contro il “malocchio” e chi lo indossa lo fa per proteggersi dall’invidia. La parola nazar deriva dall'arabo e significa letteralmente "sguardo". Milagros (America Latina): in paesi come il Messico e il Perù, i Milagros sono piccoli amuleti votivi che rappresentano preghiere per guarigione e protezione. Possono avere la forma di cuori, occhi o parti del corpo, e simboleggiano anche la gratitudine per i miracoli ricevuti.

in paesi come il Messico e il Perù, i Milagros sono piccoli amuleti votivi che rappresentano preghiere per guarigione e protezione. Possono avere la forma di cuori, occhi o parti del corpo, e simboleggiano anche la gratitudine per i miracoli ricevuti. Cavallo di Dala (Svezia): questo cavallino di legno, spesso rosso e decorato con disegni tradizionali, è un simbolo di forza e buona sorte in Svezia.

questo cavallino di legno, spesso rosso e decorato con disegni tradizionali, è un simbolo di forza e buona sorte in Svezia. Cucchiai dell’amore (Galles): in Galles, i cucchiai decorati simboleggiano amore e impegno romantico, e vengono spesso regalati come portafortuna agli innamorati.

in Galles, i cucchiai decorati simboleggiano amore e impegno romantico, e vengono spesso regalati come portafortuna agli innamorati. Maiali (Germania e Austria): in molte parti dell’Europa, come in Germania e Austria, i maiali sono visti come simboli di prosperità e fortuna, un’antica tradizione che risale al Medioevo.

Frasi di buona fortuna nelle diverse culture

Mappa dei modi per dire "buona fortuna" nel mondo

Non solo gli amuleti sono utilizzati per augurare buona fortuna, ma anche frasi e modi di dire riflettono il desiderio di successo e protezione. Ecco alcune delle espressioni più diffuse nel mondo:

In bocca al lupo (Italia): uno dei modi più comuni per augurare fortuna in Italia è dire "in bocca al lupo". Sebbene possa sembrare una frase inquietante, viene usata come augurio positivo, e la risposta corretta è "crepi il lupo".

uno dei modi più comuni per augurare fortuna in Italia è dire "in bocca al lupo". Sebbene possa sembrare una frase inquietante, viene usata come augurio positivo, e la risposta corretta è "crepi il lupo". Viel Glück (Germania): in Germania, per augurare fortuna si usa spesso la frase "Viel Glück", che si traduce letteralmente in "molta fortuna". Un'altra espressione interessante è "Hals- und Beinbruch", che equivale a "in bocca al lupo".

in Germania, per augurare fortuna si usa spesso la frase "Viel Glück", che si traduce letteralmente in "molta fortuna". Un'altra espressione interessante è "Hals- und Beinbruch", che equivale a "in bocca al lupo". Bonne chance (Francia): in Francia, la frase più comune per augurare buona fortuna è "Bonne chance". È semplice, diretta e utilizzata in molte occasioni.

in Francia, la frase più comune per augurare buona fortuna è "Bonne chance". È semplice, diretta e utilizzata in molte occasioni. Mucha mierda (Spagna e America Latina): in Spagna e in molti paesi di America Latina, una delle frasi più particolari per augurare buona fortuna è "mucha mierda", che letteralmente significa "tanta m*rda". Questa espressione deriva dai tempi in cui i teatri di successo attiravano molti cavalli e carrozze, lasciando quindi abbondanti escrementi per le strade.

in Spagna e in molti paesi di America Latina, una delle frasi più particolari per augurare buona fortuna è "mucha mierda", che letteralmente significa "tanta m*rda". Questa espressione deriva dai tempi in cui i teatri di successo attiravano molti cavalli e carrozze, lasciando quindi abbondanti escrementi per le strade. Hacer changuitos (Messico): in Messico, si dice "hacer changuitos", che significa "incrociare le dita", un gesto universale che rappresenta speranza e fortuna.

Tradizioni globali: un mondo di varietà

Lo studio di Preply ha evidenziato quanto siano diversificate le tradizioni legate alla fortuna in tutto il mondo. Dai cucchiai dell’amore gallesi agli acchiappasogni americani, i simboli e le frasi per augurare buona fortuna riflettono la ricchezza culturale di ogni paese. Ogni tradizione porta con sé una storia e un significato profondo, legato alle credenze e alla vita quotidiana delle persone. Qui è possibile consultare la ricerca completa sul blog di Preply.