BTO 2024, a Firenze il futuro del turismo tra AI, tra autenticità e tradizione

La 16esima edizione di BTO – Be Travel Onlife, alla Stazione Leopolda di Firenze, mette al centro del dibattito temi cruciali per il futuro del turismo: intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, robotica e ospitalità. Con il titolo “BALANCE: AI Confluence in Travel”, l’evento esplora in due giornate il 27 e 28 novembre 2024, l’integrazione tra innovazione tecnologica e autenticità, confermandosi un laboratorio di idee e un precursore delle tendenze destinate a ridefinire il settore.

BTO 2024 mette a confronto i più importanti esperti internazionali attraverso approfondimenti, workshop e interventi visionari, con l’obiettivo di analizzare le ultime applicazioni tecnologiche nel travel. Tra i protagonisti attesi figurano rappresentanti di colossi come Booking.com, Google Travel, Airbnb, The Data Appeal Company, accanto a istituzioni come il CONI, aziende leader come Mastercard, Almaviva e realtà di eccellenza come Vinitaly e Slow Food.

Grande attenzione anche al settore alberghiero, con la partecipazione di importanti catene come Four Seasons, Starhotels, Marriott International e Voihotels e spunti di riflessione partendo dai dati delle ricerche messe in campo da PhoCusWright, Wine Meridian, ISMEA e dall’Università Bocconi.

Innovazione e tecnologia: i temi al centro

La BTO 2024 punta i riflettori su AI generativa, robotica collaborativa e realtà aumentata, tematiche che stanno rivoluzionando il modo di viaggiare e vivere le esperienze turistiche. Tra gli argomenti di rilievo: i cambiamenti climatici e il loro impatto sulle destinazioni, le tecnologie immersive, come la realtà virtuale (VR) e aumentata (AR), sempre più utilizzate dai viaggiatori per esplorare destinazioni e servizi. L'uso strategico dell'intelligenza artificiale per personalizzare esperienze e ottimizzare i servizi di ospitalità.

Tra le novità dell’edizione, l’area interattiva "Humans Train AI", dove i partecipanti potranno testare applicazioni di AI generativa, metaverso e AR, con sessioni di allenamento pratico per avvicinarsi agli strumenti discussi nei panel scientifici.

Trend in ascesa: il turismo digitale e sostenibile

Secondo i dati di PhoCusWright: le prenotazioni digitali rappresenteranno il 65% del totale globale entro il 2026, rispetto al 49% del 2019. Il valore delle prenotazioni globali è destinato a raggiungere 824 miliardi di dollari entro il 2026, con una crescita annua del 6%-9%. VR e AR stanno rivoluzionando la pianificazione dei viaggi: il 64% dei viaggiatori europei utilizza la VR per esplorare hotel e attrazioni, mentre il 50% apprezza l’AR per traduzioni in tempo reale.

Robotica e ospitalità: un futuro collaborativo

Un altro tema centrale è il ruolo della robotica collaborativa nel settore alberghiero, che registra un tasso di crescita annuo del 25,4%. I robot migliorano l’efficienza operativa e riducono i costi, offrendo applicazioni innovative nella reception, servizio in camera e assistenza clienti. Tuttavia, l’automazione non sostituirà completamente i lavoratori, ma trasformerà il 75% delle mansioni esistenti, lasciando spazio a nuove opportunità.

La seconda giornata di BTO 2024

Il programma di oggi, giovedì 28 novembre, si preannuncia ricca di appuntamenti dedicati all’innovazione nel turismo. Grandi nomi come Google Travel, Booking.com e Airbnb discuteranno strategie di fidelizzazione e i trend emergenti per il 2025. L’intelligenza artificiale sarà protagonista in diversi ambiti: dal recruiting nel settore alberghiero, dove promette di rivoluzionare le risorse umane, alla personalizzazione dell’enoturismo, con il supporto a produttori e turisti. Non mancheranno approfondimenti sul legame tra sport e turismo, con il racconto del valore economico e promozionale di grandi eventi come il Giro d’Italia e le Olimpiadi.

Focus speciali saranno dedicati ai borghi smart, esempi virtuosi di innovazione nelle aree interne, e ai progetti digitali per il turismo toscano, come il portale Visittuscany.com. L’evento accoglierà inoltre progetti creativi come “Aromi d’Italia”, un viaggio tra i profumi della cucina regionale per promuovere il turismo enogastronomico. La giornata si chiuderà con un dibattito sulla sicurezza digitale, con una dimostrazione pratica per sensibilizzare sul rischio di violazioni dei dati. Un mix di tecnologia, tradizione e visione strategica che rende BTO 2024 un appuntamento cruciale per il futuro del settore. Tutto il programma su www.bto.travel

Il futuro del turismo: AI e autenticità

"Ad un anno dall’introduzione massiccia dell’intelligenza artificiale, abbiamo voluto riflettere sul suo impatto nel turismo”, dichiara Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO 2024. "L’AI non è un nemico, ma un alleato per migliorare l’esperienza di viaggio. Il vero obiettivo è trovare un equilibrio tra tecnologia e valore umano, un tema che i nostri speaker affronteranno nei prossimi giorni”. BTO 2024 non è solo un punto di incontro per gli esperti del settore, ma un laboratorio di idee per ripensare il turismo, puntando al futuro senza dimenticare le proprie radici.